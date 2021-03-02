Москва прорабатывает вопрос безвозмездной передачи партии вакцины от коронавируса «Спутник V» в Афганистан

«В настоящее время нами прорабатывается обращение нижней палаты Национального совета Исламской Республики Афганистан о безвозмездной поставке ограниченной партии «Спутника V» для вакцинации персонала афганского парламента», — сказал он 2 марта ТАСС .

Вопрос безвозмездной передачи партии вакцины от коронавируса «Спутник V» сотрудникам нижней палаты парламента Афганистана прорабатывают в Москве. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Кабулов отметил, что вопрос поставки вакцины обсуждался в ходе недавнего визита в Москву министра иностранных дел Афганистана Мохаммада Ханифа Атмара. «Однако пока конкретных договоренностей не достигнуто», — указал он.



Ранее в интервью ТАСС глава МИД Афганистана сообщил, что Москва и Кабул по линии министерств здравоохранения в ближайшее время обсудят сроки и объемы поставок в республику вакцины от коронавируса «Спутник V».

