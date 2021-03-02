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Volvo планирует выпускать только электромобили к 2030 году

Фото: Volvo Cars
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Компания Volvo Cars намерена к следующему десятилетию полностью избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в своей модельной линейке. Шведы планируют перейти на полностью электрические машины и продавать их только через Интернет.

Как сообщает 2 марта пресс-служба компании, к 2030 году Volvo планирует окончательно уйти на рынок электромобилей. Автопроизводитель намерен постепенно убирать из своего глобального модельного ряда все автомобили с ДВС, даже гибриды, и выпускать только полностью электрические. Такая стратегия является частью климатического плана компании по сокращению углеродного следа, оставляемого автомобилями в течение всего срока использования. Кроме того, глядя на высокий спрос на электрокары в последние годы, в Volvo убеждены, что рынок электромобилей будет расти, а продажи машин с ДВС — сокращаться.

В 2020 году Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль — компактный кроссовер XC40 Recharge, а в ближайшее время покажет второй электрокар из 40-й серии. В последующие годы компания намерена представить еще несколько электрических моделей и рассчитывает, что к 2025 году половина мировых продаж марки будет приходиться на электромобили, а остальное — на гибриды. К 2030 году каждый продаваемый «Вольво» должен быть полностью электрическим, говорится в сообщении пресс-службы.

«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе, — считает технический директор Volvo Cars Хенрик Грин. — Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году».

Фото: Volvo Cars

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Комментарии (12)

Djnyana
Volvo рассмешило))) У нас, к примеру Сарапульский электрогенераторный завод, уже лет 65 только электромобили и выпускает - никаких ДВС! )
NAFTALIN 2000-2036
может они большую часть машин продают, например, в Калифорнию, в семьи с 2-3 машинами. владелец электромобиля в выходной день выедет на нем до шопинг молла 10 км, закупится и вернется в гараж, и поставит на зарядку до следующих выходных. если у меня 10 литров в баке - я точно знаю, что в любое время года я гарантированно проеду минимум 50 км, может до 100. а если у меня осталось 20% зарядки... то я не знаю ничего, даже если на улице не минус 20.
просто взять и запретить
"Как сообщает 2 марта пресс-служба компании, к 2030 году Volvo планирует окончательно уйти на рынок электромобилей."

Думаю, все всё правильно поняли - три последних слова читать не нужно.) Собственно, такие сообщения ожидаемы от всех "нормальных автопроизводителей". Тесла с Ривианом и Люсидом за компашку и всякой мелкой шушерой типа Боллинжера и Атлиса на подхвате камня на камне от них к тому времени не оставят.
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