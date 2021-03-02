Компания Volvo Cars намерена к следующему десятилетию полностью избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в своей модельной линейке. Шведы планируют перейти на полностью электрические машины и продавать их только через Интернет.

Как сообщает 2 марта пресс-служба компании, к 2030 году Volvo планирует окончательно уйти на рынок электромобилей. Автопроизводитель намерен постепенно убирать из своего глобального модельного ряда все автомобили с ДВС, даже гибриды, и выпускать только полностью электрические. Такая стратегия является частью климатического плана компании по сокращению углеродного следа, оставляемого автомобилями в течение всего срока использования. Кроме того, глядя на высокий спрос на электрокары в последние годы, в Volvo убеждены, что рынок электромобилей будет расти, а продажи машин с ДВС — сокращаться.