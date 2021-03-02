Компания Volvo Cars намерена к следующему десятилетию полностью избавиться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в своей модельной линейке. Шведы планируют перейти на полностью электрические машины и продавать их только через Интернет.
Как сообщает 2 марта пресс-служба компании, к 2030 году Volvo планирует окончательно уйти на рынок электромобилей. Автопроизводитель намерен постепенно убирать из своего глобального модельного ряда все автомобили с ДВС, даже гибриды, и выпускать только полностью электрические. Такая стратегия является частью климатического плана компании по сокращению углеродного следа, оставляемого автомобилями в течение всего срока использования. Кроме того, глядя на высокий спрос на электрокары в последние годы, в Volvo убеждены, что рынок электромобилей будет расти, а продажи машин с ДВС — сокращаться.
В 2020 году Volvo представила свой первый полностью электрический автомобиль — компактный кроссовер XC40 Recharge, а в ближайшее время покажет второй электрокар из 40-й серии. В последующие годы компания намерена представить еще несколько электрических моделей и рассчитывает, что к 2025 году половина мировых продаж марки будет приходиться на электромобили, а остальное — на гибриды. К 2030 году каждый продаваемый «Вольво» должен быть полностью электрическим, говорится в сообщении пресс-службы.
«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет будущего в долгосрочной перспективе, — считает технический директор Volvo Cars Хенрик Грин. — Мы твердо намерены стать производителем электромобилей, и этот переход должен произойти к 2030 году».