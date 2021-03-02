В Россию могут разрешить приезжать со справкой об антителах к коронавирусу или с отрицательным тестом

Евразийская экономическая комиссия предлагает выработать общие правила при въезде в ЕАЭС.



«Лица, прибывшие из-за рубежа воздушным судном, <...> обязаны предоставить или справку об обследовании на антитела класса IgG с положительным результатом лабораторного обследования <...>, или справку об обследовании на коронавирусную инфекцию COVID-19 с отрицательным результатом», — цитирует 2 марта ТАСС заявление проекта методических рекомендаций ЕЭК.

Проверку на антитела нужно сдать за 6 месяцев до пересечения границы ЕАЭС, а тест методом ПЦР за 72 часа до поездки. При отсутствии документов путешественников будут направлять на тестирование и самоизоляцию.