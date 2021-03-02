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В Оренбургской области активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках акции «Защитим память героев»

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГ ЕР) возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках патриотической акции «Защитим память героев». О проделанной работе они отчитались в социальных сетях, однако после волны возмущенных комментариев публикации поспешили удалить, пишет 2 марта портал «Урал56.Ру».

Братская могила венгерских военнопленных расположена в поселке Мостострой, куда 22 февраля и отправились участники орского отделения МГ ЕР совместно с Молодежной палатой и Российским союзом молодежи. Также цветы возложили к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. В отчетной публикации активисты написали: «Давайте вместе чтить историю и помнить, что "война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат"».

Ситуацию прокомментировал руководитель оренбургского регионального отделения МГ ЕР, который извинился за допущенную ошибку. По его словам, юные активисты были уверены, что во Второй мировой войне Венгрия была союзником СССР.

«Представители "Молодой гвардии" из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны», — заявил порталу Михаил Кузнецов и повторно принес извинения.

Венгрия в 1940 году подписала «Берлинский пакт», который включил ее во Вторую мировую войну на стороне Германии, Италии и Японии. В начале июля 1941 года венгерские войска вступили в бой с 12-й советской армией. Впоследствии венгры участвовали во многих битвах, в том числе и Сталинградской, но большей частью они использовались немцами для охраны коммуникаций и борьбы с партизанами на оккупированных территориях — в историю вошли, в частности, крайне жестокие карательные операции на Смоленщине, Брянщине.

В годы войны и после нее в Орске действовал лагерь для военнопленных №260, в котором содержались как немцы, так и венгры. Они выполняли множество работ на предприятиях Орска, возводили жилые дома и объекты. Умерших в плену хоронили в братских могилах. В начале 2000-х потомки погибших приехали в Орск и установили на местах массовых захоронений надгробные камни.

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Комментарии (25)

azul
Когда суд за оскорбление памяти, реабилитацию нацизма и проч?!
knikk70
ЖЕРТВЫ ЕГ, дожились. По его словам, юные активисты были уверены, что во Второй мировой войне Венгрия была союзником СССР.
drakon1984
Заставь дураков богу молиться...
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