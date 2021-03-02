В Оренбургской области активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках акции «Защитим память героев»

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГ ЕР) возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках патриотической акции «Защитим память героев». О проделанной работе они отчитались в социальных сетях, однако после волны возмущенных комментариев публикации поспешили удалить, пишет 2 марта портал «Урал56.Ру».
Братская могила венгерских военнопленных расположена в поселке Мостострой, куда 22 февраля и отправились участники орского отделения МГ ЕР совместно с Молодежной палатой и Российским союзом молодежи. Также цветы возложили к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. В отчетной публикации активисты написали: «Давайте вместе чтить историю и помнить, что "война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат"».
Ситуацию прокомментировал руководитель оренбургского регионального отделения МГ ЕР, который извинился за допущенную ошибку. По его словам, юные активисты были уверены, что во Второй мировой войне Венгрия была союзником СССР.
«Представители "Молодой гвардии" из Орска, желая почтить память ветеранов, ошиблись. Помимо мемориальной доски Героя Советского Союза Анатолия Пузикова они возложили цветы на официальное воинское захоронение венгерских военнопленных. По их словам, они были искренне уверены, что венгерские солдаты были союзниками советских войск во время Великой Отечественной войны», — заявил порталу Михаил Кузнецов и повторно принес извинения.