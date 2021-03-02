В Оренбургской области активисты «Молодой гвардии Единой России» возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках акции «Защитим память героев»

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГ ЕР) возложили цветы на могилу венгерских военнопленных в рамках патриотической акции «Защитим память героев». О проделанной работе они отчитались в социальных сетях, однако после волны возмущенных комментариев публикации поспешили удалить, пишет 2 марта портал «Урал56.Ру».



Братская могила венгерских военнопленных расположена в поселке Мостострой, куда 22 февраля и отправились участники орского отделения МГ ЕР совместно с Молодежной палатой и Российским союзом молодежи. Также цветы возложили к мемориальной доске на доме, где жил Герой Советского Союза Анатолий Пузиков. В отчетной публикации активисты написали: «Давайте вместе чтить историю и помнить, что "война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат"».