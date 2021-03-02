В честь юбилея Ленинградского рок-клуба Музей музыки покажет уникальные снимки

Проект «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» расскажет о позднесоветской неофициальной культуре Ленинграда. На выставке будут фотопортреты Виктора Цоя, Бориса Гребенщиков, Майка Науменко, Константина Кинчева, Александра Башлачева, Юрия Шевчука и многих других героев тогдашней андеграундной тусовки.

Экспозицию в Галерейном флигеле Шереметевского дворца к 40-летию Ленинградского рок-клуба составят в основном работы Валентина Барановского — известного фотографа, много лет проработавшего в Мариинском театре.

Казалось бы, что нового можно рассказать о рок-клубе? Его история давно обросла книжками, бесчисленными интервью, наконец, легендами и мифами. Но тут важно уточнение: ядро выставки — снимки Валентина и Нины Барановских. Материал уникален тем, что Барановский — чуть ли не единственный профессионал, снимавший тогда рок-клуб — ведь советская пресса его не жаловала. Кроме фото на выставке можно будет послушать раритетные аудиозаписи.



В рамках выставки пройдут и различные мероприятия — в том числе живые встречи с музыкантами. А Вячеслав Бутусов (некогда перекочевавший из Свердловского рок-клуба) подарит музею гитару, с которой выступал на концертах. 4 марта в 17 часов на экспозиции будет сам Валентин Барановский — он проведёт подробную презентацию (попасть можно будет по билетам на выставку).



Выставка «Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век» пройдёт в Галерейном флигеле Шереметевского дворца с 4 марта по 19 апреля 2021 года.



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Анастасия Семенович

