FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
74.04р89.45р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

«Не было чётко сформулированного требования». Подростка, участвовавшего в несанкционированной акции протеста в Пскове, оправдали в Петербурге

Петербургские чиновники оправдали подростка, участвовавшего в несогласованной акции протеста в Пскове. Об этом 2 марта сообщает правозащитное объединение «Апология протеста», адвокат которого представлял интересы молодого человека.

Как отмечают правозащитники, несовершеннолетнего Александра задержали 23 января в Пскове, но так как он зарегистрирован в Петербурге, то дело направили для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних в Красносельский район города. Заседание комиссии прошло 2 марта, на нём участники посмотрели видео с акции, где полицейский в мегафон произносит: «Уважаемые граждане, вы совершаете противоправные действия, вы нарушаете общественный порядок», после чего начинаются задержания.

«Комиссия согласилась с позицией защиты, согласно которой протестующим в Пскове не было дано достаточного времени на исполнение требования полицейского покинуть место акции, как и не было самого четко сформулированного требования, — следовательно, участники мирной акции не нарушали закон», — сообщили правозащитники.

На комиссии пришли к выводу, что в действиях подростка нет состава административного правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), и прекратили дело.

Ранее в аппарате федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой заявляли, что по итогам несогласованной акции 23 января по всей России задержали 300 подростков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

RomeoMario
Только почему тогда наказывают школы, директоров, все время озадачивают педагогов этой темой, раз участника оправдали.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний