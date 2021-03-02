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«Вдруг он увидит — перепостнет». Дети Татарстана песней поздравили главу региона с днем рождения

Ученики гимназии № 177 в Казани записали песню для отметившего 64-летие президента Татарстана Рустама Минниханова. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте учебного заведения.

Маленькие исполнители в своем видео указывают, что весна «подарила всем его, президента нашего». Минниханова они оценивают как «чемпиона среди других глав регионов».

В песне школьники перечисляют достижения президента республики, к которым сочинители трека отнесли строительство завода, продвижение продукции региона, развитие IT и другое.

Пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова в комментарии изданию «Подъём» заверила, что дети по собственной инициативе сняли ролик и попросили Минниханова разместить его у себя. Просьбу глава региона выполнил.

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Комментарии (2)

RomeoMario
Адский подхалимаж прямо. "Спасибо товарищу талину за наше счастливое детство"
Grotesk
лилия не может врать... она пресс-секретарь...
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