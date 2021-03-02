На северо-востоке Петербурга течёт не только за окном, но и в квартирах местных жителей. Весеннее настроение им испортил внезапный потоп в доме № 4, корпус 1, на улице Осипенко.



«Второй день подряд жильцы Красногвардейского района по адресу: ул. Осипенко, дом 4, корпус 1, борются с потопом. Вчера вода лилась на 17-й этаж. Сегодня протекли нижние этажи», — говорилось в письме, которое поступило в редакцию «Фонтанки» от читательницы Али днём 2 марта.

Местные жители в разговоре с корреспондентом издания уточнили, что с верхнего этажа течёт в пятой парадной 17-этажного дома. Сколько именно квартир попали в зону подтопления, по их словам, сказать сложно. Для понимания масштабов проблемы жильцы здания показали видеозапись, сделанную на втором этаже. Судя по предоставленным кадрам, пройтись по нему можно только в резиновых сапогах.