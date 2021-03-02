На северо-востоке Петербурга течёт не только за окном, но и в квартирах местных жителей. Весеннее настроение им испортил внезапный потоп в доме № 4, корпус 1, на улице Осипенко.
«Второй день подряд жильцы Красногвардейского района по адресу: ул. Осипенко, дом 4, корпус 1, борются с потопом. Вчера вода лилась на 17-й этаж. Сегодня протекли нижние этажи», — говорилось в письме, которое поступило в редакцию «Фонтанки» от читательницы Али днём 2 марта.
Местные жители в разговоре с корреспондентом издания уточнили, что с верхнего этажа течёт в пятой парадной 17-этажного дома. Сколько именно квартир попали в зону подтопления, по их словам, сказать сложно. Для понимания масштабов проблемы жильцы здания показали видеозапись, сделанную на втором этаже. Судя по предоставленным кадрам, пройтись по нему можно только в резиновых сапогах.
Читательница «Фонтанки» София
Проживающие по указанному адресу петербуржцы также пожаловались на отключение горячей воды и отопления, которые возникли одновременно с описанной выше проблемой.
«Фонтанка» обратилась в Жилищное агентство Красногвардейского района Петербурга. Сложившуюся ситуацию прокомментировал его директор Артём Матвеев.
«В высокоэтажном доме по указанному адресу стоят повысительные насосы. Последние предназначены для прокачки воды на верхние этажи в многоэтажных зданиях, так как в городской сети давления на это не хватает. В здании произошла неприятность: у этого повысительного насоса слетела «прошивка». У него стоит электронный блок управления. Из-за того, что в нём произошёл программный сбой, насос дал слишком большое давление в систему, в результате чего прорвало стояки с холодной водой», — объяснил он причину произошедшего.
По его словам, на месте работает специализированная организация, которая обслуживает повысительные насосы. Её сотрудники уже решили проблему. Однако остались дефекты на четырёх стояках. В ближайшее время их устранит управляющая компания.
«С жителями, у которых произошло залитие, будут составлены акты об ущербе. Его в установленном законом порядке компенсирует УК. Хозяева квартир могут получить компенсацию в виде денежных средств, либо мы можем предложить им провести восстановительный ремонт», — сказал Матвеев.
По предварительным данным, пострадали 14 квартир. Акты об ущербе составлены только с четырьмя владельцами. С остальными эта работа будет проведена в течение дня, пообещал руководитель красногвардейского РЖА. По поводу отключений горячей воды и отопления он добавил, что подача будет восстановлена к вечеру 2 марта.