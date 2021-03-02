Amazon обвинили в расовой дискриминации

Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает 2 марта РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times.

По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.