FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
74.04р89.45р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Amazon обвинили в расовой дискриминации

Сотрудница американской компании Amazon Шарлотт Ньюман подала федеральный иск против онлайн-ритейлера в суд и обвинила руководство в расовой дискриминации, сообщает 2 марта РИА Новости со ссылкой на газету Seattle Times.

По заявлениям Ньюман, руководство компании, в частности подразделения в Сиэттле, предвзято относится к темнокожим сотрудникам. Женщина рассказала о случаях, когда ей меньше платили за работу, чем ее белым коллегам с такими же навыками, а также якобы из-за расовых предубеждений отказывали темнокожим сотрудникам в продвижении по службе.

Американка также выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах и насилии со стороны директора одного из подразделений.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Riptide
Меньше платили за работу, чем ее коллегам с такими же навыками ?
Нормуль, с пивом потянет, едем к вам )))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний