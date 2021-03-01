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США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет 1 марта РИА Новости.

«Нет. Президент ясно давал понять, что его цель — добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги», — сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

В США одобрены к использованию три вакцины от коронавируса. Две из них требуют двух прививок, третья, производства компании Johnson & Johnson — только одной. Байден обещал за первые 100 дней своего президентства сделать 100 миллионов прививок от коронавируса. К настоящему времени, по имеющейся статистике, использовано более 75 миллионов доз вакцины.

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Комментарии (6)

old_rat
Наверное, все же речь про бесплатные гуманитарные поставки.
alexber2
подождите, Израиль уже 100% своего населения старше 75 лет привил американской вакциной. А вот в США как раз привиться очень сложно, там запись, очереди, прививка большому количеству населения- не доступна.
260862001
Для президента этой страны мнение американцев важнее.
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