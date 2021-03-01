США пока не планируют делиться вакциной от COVID-19 с другими странами

США не будут поставлять вакцину от коронавируса за рубеж, пока не завершат вакцинацию внутри страны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет 1 марта РИА Новости.

«Нет. Президент ясно давал понять, что его цель — добиться, чтобы каждый американец получил прививку. Когда мы достигнем этой цели, тогда с радостью обсудим дальнейшие шаги», — сказала Псаки на брифинге, отвечая на вопрос о том, согласится ли Вашингтон поставить вакцину по возможному запросу Мексики.

В начале декабря 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий обеспечивать вакциной от коронавируса другие страны раньше американцев.

