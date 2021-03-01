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Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что размер штрафа определит суд.

Как ранее уточнили в ведомстве, начиная с 2017 года Twitter, в частности, не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Речь идёт о способах совершения самоубийств, а также с призывами к суициду (2 336 материалов), с порнографическими изображениями несовершеннолетних (352 материала), про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств (174 материала).

В общей сложности в отношении информации, признанной запрещённой, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.

В российском надзорном ведомстве напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещённой информации владельцем интернет-ресурса влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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Комментарии (2)

azul
"начиная с 2017 года Twitter ... не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Речь идёт о способах совершения самоубийств, а также с призывами к суициду (2 336 материалов), с порнографическими изображениями несовершеннолетних (352 материала), про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств (174 материала).
... Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении."

То есть Твиттер удалил около 26.000 материалов, а вот по этим 2800 чегой-то упёрся? интересно, почему? Может, там совсем к другому призывы, или вообще никаких призывов?
260657101
Думаю если Твиттер проигнорирует Роскомнадзор, которая по сути антиконституционная организация, то он все сделает правильно. Да и с другой стороны Роскомнадзор мало того, что незаконен, так он и бесполезен, все его блокировки обходятся нажатием одной, пары кликов мышки, а Телеграмом он вообще ничего сделать не смог. Бестолочи.
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