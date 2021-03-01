Роскомнадзор оштрафует Twitter за неудаление запрещенной информации

Роскомнадзор составит в отношении Twitter протоколы за неудаление запрещенной в России информации. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В Роскомнадзоре добавили, что размер штрафа определит суд.
Как ранее уточнили в ведомстве, начиная с 2017 года Twitter, в частности, не удалил 2862 материала с запрещённой информацией. Речь идёт о способах совершения самоубийств, а также с призывами к суициду (2 336 материалов), с порнографическими изображениями несовершеннолетних (352 материала), про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств (174 материала).
В общей сложности в отношении информации, признанной запрещённой, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении.
В российском надзорном ведомстве напомнили, что согласно ст. 13.41 КоАП РФ, нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, неудаление запрещённой информации владельцем интернет-ресурса влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.