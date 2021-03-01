«Спутник V» зарегистрировали в Словакии. В РФПИ говорят, что запросов от стран ЕС много

Российская вакцина «Спутник V» одобрена к применению в Словакии. Это вторая регистрация препарата в странах Европейского союза. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V», — указано в сообщении.
Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что «Спутник V» ускорит темпы вакцинации жителей республики на 40%. Получение прививки препаратом будет добровольным.
В РФПИ добавили, что получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса и продолжат работу в этом направлении, а также сотрудничество с Европейском агентством лекарственных средств (EMA).
«Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе», — цитирует РИА Новости главу фонда Кирилла Дмитриева.