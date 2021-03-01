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«Спутник V» зарегистрировали в Словакии. В РФПИ говорят, что запросов от стран ЕС много

Российская вакцина «Спутник V» одобрена к применению в Словакии. Это вторая регистрация препарата в странах Европейского союза. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V», — указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что «Спутник V» ускорит темпы вакцинации жителей республики на 40%. Получение прививки препаратом будет добровольным.

В РФПИ добавили, что получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины от коронавируса и продолжат работу в этом направлении, а также сотрудничество с Европейском агентством лекарственных средств (EMA).

«Мы получили множество запросов от государств Евросоюза на прямые поставки вакцины «Спутник V» по итогам анализа данных их национальными регуляторами. Мы продолжим работу в этом направлении, а также сотрудничество с ЕМА в рамках процедуры постепенной экспертизы препарата (rolling review), которая была инициирована нами в январе», — цитирует РИА Новости главу фонда Кирилла Дмитриева.

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Комментарии (3)

Говорят, что в Москве лаптем звонят.
Piter Russo
Завтра еврожурналисты околобрюссельские начнут писать что Словакия легла под Путина, стыд и позор.
А то что продукт Спутник V - хорош и при желании можно получить еще и технологию производства и производить на месте - об этом умолчат.
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