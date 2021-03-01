«Спутник V» зарегистрировали в Словакии. В РФПИ говорят, что запросов от стран ЕС много

Российская вакцина «Спутник V» одобрена к применению в Словакии. Это вторая регистрация препарата в странах Европейского союза. Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины «Спутник V», — указано в сообщении.



Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что «Спутник V» ускорит темпы вакцинации жителей республики на 40%. Получение прививки препаратом будет добровольным.