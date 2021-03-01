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В Конго еще 15 человек умерли от неизвестной болезни, которая начинается с головных болей

Пятнадцать случаев смерти пожилых людей от неизвестного заболевания зарегистрировали медики на западе Демократической Республики Конго. Об этом сообщило 1 марта Agence France-Presse со ссылкой на власти провинции Кванго.

«Мы еще не установили причины болезни, от которой уже умерли 15 человек в возрасте от 60 до 80 лет, — заявил губернатор провинции Жан-Мари Пети. — Заболевание начинается с головных болей, затем боль ощущается во всем теле. Вслед за этим возникают трудности с дыханием, и в ряде случаев наступает смерть».

Эпицентром распространения болезни является район Касонго-Люнда, расположенный на границе с Анголой. Первый инфицированный был выявлен в начале минувшего февраля. Образцы тканей умерших направлены на исследование в научный центр, расположенный в столице страны, городе Киншаса.

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Комментарии (8)

perekuz
Похмелье.
Может это первые отвакцинированные?)
Abu-Denis
Конговирус
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