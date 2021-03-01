После дерзкого хищения жвачки в Петербурге ищут пассажира чёрного «Мерседеса»

В подразделения полиции Московского района разосланы ориентировки на петербуржца из «Мерседеса», которого подозревают в нападении на автозаправку. Содержимое кассы не пострадало — вооружённый налётчик забирал жвачки.



Как стало известно «Фонтанке», в половине одиннадцатого часа утра 1 марта в службу «112» позвонила оператор АЗС на Лиговском проспекте с просьбой найти и привлечь к ответственности преступника, который явился с ножом и уехал не с пустыми руками.

Посетитель в синей куртке и с сединой в волосах оказался нетребовательным: продемонстрировав оружие, он удовлетворился несколькими упаковками жевательной резинки. К автозаправке его привёз чёрный «Мерседес», номера которого ещё в прошлом году можно было увидеть на ярко-синей «Шкоде» уроженца Сургута.