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После дерзкого хищения жвачки в Петербурге ищут пассажира чёрного «Мерседеса»

В подразделения полиции Московского района разосланы ориентировки на петербуржца из «Мерседеса», которого подозревают в нападении на автозаправку. Содержимое кассы не пострадало — вооружённый налётчик забирал жвачки.

Как стало известно «Фонтанке», в половине одиннадцатого часа утра 1 марта в службу «112» позвонила оператор АЗС на Лиговском проспекте с просьбой найти и привлечь к ответственности преступника, который явился с ножом и уехал не с пустыми руками.

Посетитель в синей куртке и с сединой в волосах оказался нетребовательным: продемонстрировав оружие, он удовлетворился несколькими упаковками жевательной резинки. К автозаправке его привёз чёрный «Мерседес», номера которого ещё в прошлом году можно было увидеть на ярко-синей «Шкоде» уроженца Сургута.

Полицейские ориентированы на розыск 55-летнего горожанина, который, судя по регистрации, живёт на улице Шаврова с матерью.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

07A
Вот что бывает, когда нет свежих инструкций для навальнят!
lamer
Это попаданец из прошлого.
Serg_I
Ответ будет "все имена вымышленные, а совпадения -случайные"....
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