Фото: предоставлены родственниками Поделиться Поделиться







Вечером 23 февраля сотрудники ГИБДД вызвали Алексея Кустова для составления протокола за езду без прав, заодно уведомили о возбуждении уголовного дела по тому же основанию и отправили ночевать в полицию до суда. Обстоятельства задержания Кустова, которое привело к его смерти — отдельный повод для проверки.

Кустов был не сахар. В 2016 году его приговорили к условному сроку за хранение наркотиков. Он тяжело переживал расставание с девушкой. После депрессии с наркотиками покончил.

В 2019 году Кустова лишили водительских прав, но он продолжал ездить на автомобиле. Алексей зарабатывал строительством, многие объекты находились в Ленобласти, без личного транспорта не добраться. В ночь на 10 января 2021 года Кустова поймали за рулем.



Расследование отдел ГИБДД Невского района вел долго и назначил его завершение на вечер 23 февраля. Кустов проснулся, принял поздравление от своей девушки Эли, позавтракал, нашел адвоката, одолжил у друзей деньги для оплаты юруслуг. Признался девушке, что нервничает.

«Выпей валерьянки», — посоветовала она.

«Не хочу, а то «овощнусь», — предпочел Кустов остаться в естественном расположении духа и тела.

Адвокат Людмила Кынтэрец поехала с Алексеем в ГИБДД на улице Цимбалина. Оформление документов заняло несколько часов. На Кустова составили протокол по статье 12.7 КоАП, позволяющей отправлять под административный арест и потому рассматриваемой судами, и заодно уведомили, что в отношении Алексея полиция Невского района возбудит уголовное дело по статье 264.1 УК за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию.

Закончив со своими бумагами, гаишники повезли документы в 75-й отдел на проспекте Большевиков.

Кустов сообщил сестре и девушке адрес назначения и выразил текстовое недоумение:



«Я вообще не понимаю, как два наказания за одно преступление».

С Алексея взяли обязательство о явке (по уголовному делу) и оформили ему административное задержание (по КоАП). Людмилу Кынтэрец уведомили, что клиент переночует в отделе, а утром его повезут в суд.

Адвокат пыталась понять смысл насильственного удержания человека, который не скрывается и добровольно приходит по вызову.

«Мы бы самостоятельно явились в суд», — увещевала она полицейских.

В отделе Кынтэрец пробыла до 23:45.

«Чего вы не уходите?» — спрашивала её дежурная часть.

«Я все надеюсь, что вы образумитесь и отдадите мне Алексея, — ответила адвокат. — Какая в задержании необходимость, общественная опасность? Это не убийство и даже не митинг».

По её словам, с Кустовым они расстались на позитивной ноте.

«Договорились, что терпим до утра, а в суде будем отстаивать правоту», — говорит Кынтэрец.

Со связи с родными Кустов ушел в 23 часа 59 минут. У него изъяли телефон.

Наутро Алексей не появился в сети. В десять часов сестра Галина набрала телефон 75-го отдела, представилась матерью.



«В трубку я услышала, как дежурная с кем-то совещалась: "Звонит мама Леши Кустова, что будем ей говорить?" — вспоминает Галина. — После паузы женщина мне ответила: "У нас информации нет, позвоните после 17 часов"».

В два дня следователь СК Невского района Никита Лунев позвонил матери Кустова, принес соболезнования, сообщил о смерти сына по неизвестной причине. 26 февраля родственникам выдали справку о сердечной недостаточности.

На лбу Кустова виднелась обширная гематома, на шее — следы приложения силы, на скуле — кровоподтек.

«Фонтанка» показала адвокату посмертные снимки Кустова.

Фото: предоставлены родственниками Фото: предоставлены родственниками Фото: предоставлены родственниками Фото: предоставлены родственниками Поделиться Поделиться







«Повреждений на лице Алексея точно не было, — говорит защитник. — Перед самым прощанием у него порвалась маска, мы стояли друг напротив друга, я хорошо его видела. Не берусь категорично судить о следах на шее, её частично укрывала толстовка».

В последний день жизни Кустова адвокат провела с ним пять часов. Он был абсолютно трезв и адекватен, уверяет Кынтэрец.

«Парню 29 лет, есть родители, сестра, собаки. Мягкий и корректный. К категории преступников я бы его не отнесла. Исключая нюансы с вождением, назвала бы его положительным человеком, — говорит защитник. — Не думаю, что Алексей мог спровоцировать сотрудников, тем более они должны быть на голову выше задир».



При доставлении в 75-й отдел у Кустова с сотрудником ГИБДД случился конфликт. Петербуржцу велели пристегнуться, он ответил агрессией.

В отделе Кустов пару раз огрызнулся на сотрудников — при доставлении отказался отдавать паспорт помощнику дежурного, пока та не представится, и потребовал показать документ об административном задержании, когда ему объявили, что он проведет ночь в отделе.

Перед поездкой к полицейским Кустов заметно нервничал, сообщила «Фонтанке» его девушка Эля. В переписке с ней петербуржец отшучивался:

«Я вообще-то не аллергик, но тут узнал, что у меня аллергия на вату и полицию».

В ГУ МВД Петербурга и области на запрос «Фонтанки» не ответили. Следственный комитет проводит проверку по обстоятельствам смерти Кустова.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру» Справка: В 2012 году сотрудники 75-го отдела полиции избили 15-летнего Никиту Леонтьева, задержанного по подозрению в грабеже. Подросток умер в машине скорой помощи. Замначальника 75-го отдела Олег Прохоренков получил девять лет колонии, его коллега Алексей Малых умер до приговора, а участковый Денис Иванов заключил сделку со следствием и получил шесть с половиной лет.



В феврале 2018 года в 23-м отделе полиции Невского района от удушья скончался Рустам Клычев, который успел пожаловаться на избиение. Следственный комитет возбудил уголовное дело по халатности и через год прекратил.

В мае 2018-го еще один задержанный умер в 27-м отделе полиции Фрунзенского района. Его смерть сочтена самоубийством. В мае 2017-го от сердечного приступа скончался житель Колпинского района, доставленный в 55-й отдел за уличное распитие.