Власти Петербурга объяснили, почему иностранцам нельзя сделать прививку от коронавируса в РФ даже за деньги

Иностранцы пока не смогут сделать прививку от коронавируса в России, даже в частной клинике, если у них нет российского гражданства, — так расставлены приоритеты на уровне страны, объяснил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.



«На сегодняшний момент, к сожалению, жители других государств, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не могут привиться. Основной документ на прививочном пункте — это паспорт гражданина Российской Федерации, обязательно нужен СНИЛС и полис. К сожалению, мы не прививаем иностранцев, только граждан по всей стране. Та информация, которая у нас есть по городу-герою Москве — это действительно несколько посольств для которых РФ выделила бесплатно вакцину, чтобы могли привить дипломатов различных государств, и они привились "Спутником V"», — заявил Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 26 февраля.