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Власти Петербурга объяснили, почему иностранцам нельзя сделать прививку от коронавируса в РФ даже за деньги

Иностранцы пока не смогут сделать прививку от коронавируса в России, даже в частной клинике, если у них нет российского гражданства, — так расставлены приоритеты на уровне страны, объяснил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент, к сожалению, жители других государств, не являющиеся гражданами Российской Федерации, не могут привиться. Основной документ на прививочном пункте — это паспорт гражданина Российской Федерации, обязательно нужен СНИЛС и полис. К сожалению, мы не прививаем иностранцев, только граждан по всей стране. Та информация, которая у нас есть по городу-герою Москве — это действительно несколько посольств для которых РФ выделила бесплатно вакцину, чтобы могли привить дипломатов различных государств, и они привились "Спутником V"», — заявил Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург» 26 февраля.

По словам чиновника 26 февраля в Петербурге установлен рекорд — 16 тысяч уколов за сутки. Всего прививку в городе сделали 226 тысяч человек, иказакз них полностью завершили вакцинацию 80,5 тысяч.

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Комментарии (3)

rastaman
А про «приоритеты» просто смешно, учитывая то, какие партии отправляются за рубеж.
rastaman
Учитывая то, как трепетно в нашей стране относятся к иностранцам - просто не уверены в безопасности спутника и не хотят рисковать международным скандалом.
260652921
Принимаем российское гражданство .. )
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