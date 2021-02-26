На Дальнем Востоке задержали самого богатого депутата России

В Хабаровске задержан самый богатый депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, сообщает 26 февраля ИА Sakh.com. Осенью он стал лидером рейтинга богатейших госслужащих России по версии Forbes с состоянием в 6,2 млрд рублей. Ему, согласно «СПАРК-Интерфакс», принадлежит компания по добыче крабов «Монерон», совладелицей которой чуть не стала телеведущая Ксения Собчак.

Как уточняет издание, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку, где его вызвали «на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек» — речь идёт о видео, кадры которого показывал телеканал «Россия 24» про крабового короля Олега Кана. В сюжете один из друзей Пашова вытаскивает из реки рыбу, которая относится к особо охраняемым видам.