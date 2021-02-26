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На Дальнем Востоке задержали самого богатого депутата России

В Хабаровске задержан самый богатый депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, сообщает 26 февраля ИА Sakh.com. Осенью он стал лидером рейтинга богатейших госслужащих России по версии Forbes с состоянием в 6,2 млрд рублей. Ему, согласно «СПАРК-Интерфакс», принадлежит компания по добыче крабов «Монерон», совладелицей которой чуть не стала телеведущая Ксения Собчак.

Как уточняет издание, Пашов прилетел в Хабаровск в командировку, где его вызвали «на допрос по старому делу, срок привлечения к ответственности по которому уже истек» — речь идёт о видео, кадры которого показывал телеканал «Россия 24» про крабового короля Олега Кана. В сюжете один из друзей Пашова вытаскивает из реки рыбу, которая относится к особо охраняемым видам.

По данным ИА Sakh.com, сначала депутата допрашивали по поводу видео, а затем предъявили обвинение по делам, связанным с «крабовым королём Олегом Каном». Тот находится в федеральном розыске по делу об организации убийства в октябре 2010 года во Владивостоке Валерия Пхиденко. 23 февраля СК заочно арестовал бежавшего из России Кана. Пашов после этого заявил, что заочный арест его бывшего партнёра «может стать началом нового эпизода передела» рыбопромышленного рынка.

ГК «Монерон» — крупный российский добытчик крабов. Основатель этого бизнеса — Олег Кан. В составе группы две крупных компании: «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). У них в распоряжении квоты на добычу более 9000 т крабов, или около 10% всей добычи этого ресурса в России (расчеты «Ведомостей» и данные Росрыболовства). «Монерон» принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, КУК — Виктории Ледуковой, следует из «СПАРК-Интерфакс». Бенефициаром этого бизнеса следственный комитет считает Олега Кана, который с конца 2018 года находится за границей. Его обвиняют в занижении экспортной стоимости крабов в 2014–2015 гг. и контрабанде, ущерб России оценен в 210,3 млн руб.

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