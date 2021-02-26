УФАС нашла нарушение закона в контракте на новогодние подарки для детей Петроградского района

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу вынесло решение по жалобе активистов, недовольных формой заключения контракта на покупку новогодних подарков для детей в Петроградском районе. Как написал 26 февраля в своём аккаунте Twitter один из сотрудников петербургского штаба Навального Александр Шуршев, закупка подарков с поздравительными открытками, подписанными спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым, признана незаконной.
В решении, которое он прикрепил к посту, говорится, что контракт был заключен с единственным поставщиком, тогда как такую форму закупки можно использовать лишь в чрезвычайных ситуациях. «В ходе заседания инспекции УФАС заказчик не представил доказательств, подтверждающих, что вышеупомянутый предмет контракта является следствием аварии, обстоятельством непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи», — говорится в решении. По итогам разбирательства УФАС поручила рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении чиновников администрации района.
В администрации Петроградского района «Фонтанке» сообщили, что начали проверку в отношении сотрудников, работавших с документами.
На закупку чиновников за 11 миллионов рублей обратил внимание штаб Навального. За эти деньги в детские учреждения должны были поставить более 9 тысяч сладких наборов. Куратором контракта со стороны администрации выступила первый заместитель главы района Марина Лыбанева, дочь спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. В подарок, согласно техзаданию, должны были вложить открытку размерами 105x148 мм. Как утверждают в штабе, открытка такого размера действительно пришла маленьким петроградцам — с наилучшими пожеланиями к детям с ее лицевой стороны обращался Вячеслав Макаров.