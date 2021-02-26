УФАС нашла нарушение закона в контракте на новогодние подарки для детей Петроградского района

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу вынесло решение по жалобе активистов, недовольных формой заключения контракта на покупку новогодних подарков для детей в Петроградском районе. Как написал 26 февраля в своём аккаунте Twitter один из сотрудников петербургского штаба Навального Александр Шуршев, закупка подарков с поздравительными открытками, подписанными спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым, признана незаконной.



В решении, которое он прикрепил к посту, говорится, что контракт был заключен с единственным поставщиком, тогда как такую форму закупки можно использовать лишь в чрезвычайных ситуациях. «В ходе заседания инспекции УФАС заказчик не представил доказательств, подтверждающих, что вышеупомянутый предмет контракта является следствием аварии, обстоятельством непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи», — говорится в решении. По итогам разбирательства УФАС поручила рассмотреть вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении чиновников администрации района.