РФС разрешил делать дополнительную замену игрока при подозрении на черепно-мозговую травму

Исполком Российского футбольного союза утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму у игроков. Как сообщили в пресс-службе РФС в пятницу, 26 февраля, нововведение будет действовать во всех трех дивизионах чемпионата России (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ), а также в Кубке страны, молодежном первенстве и юношеских лигах.



Заменить игрока при подозрении на черепно-мозговую травму можно в любое время матча. Выпустить нового игрока разрешается, даже если у команды уже закончились обычные замены.

