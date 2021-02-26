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РФС разрешил делать дополнительную замену игрока при подозрении на черепно-мозговую травму

Исполком Российского футбольного союза утвердил введение дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму у игроков. Как сообщили в пресс-службе РФС в пятницу, 26 февраля, нововведение будет действовать во всех трех дивизионах чемпионата России (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ), а также в Кубке страны, молодежном первенстве и юношеских лигах.

Заменить игрока при подозрении на черепно-мозговую травму можно в любое время матча. Выпустить нового игрока разрешается, даже если у команды уже закончились обычные замены.

При использовании дополнительной замены клуб обязан в течение двух дней провести медобследование футболиста. Результаты этого обследования нужно будет в течение пяти дней переслать медицинской службе РФС.

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