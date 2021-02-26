Telegram ищет миллиард долларов. Деньги нужны, чтобы вернуть долги и монетизировать мессенджер

Мессенджер Telegram терпит убытки, и согласно финансовой отчетности группы за 2018–2020 гг., должен вернуть инвесторам к апрелю 2021 года $600 млн. Об этом 26 февраля пишет VTimes со ссылкой на официальные отчеты Telegram.



Выплатить долг инвесторам Telegram пока не может, зато предлагает вложить $1 млрд в облигации компании. На эти деньги Telegram планирует выплатить висящий на нем долг в $626 млн и запустить проекты по монетизации мессенджера.

Основную прибыль Telegram планирует получать от внедрения рекламных постов и коротких рекламных роликов на каналах. Также планируется создать отдельный маркетплейс Telegram, где могут появиться платные «премиальные» стикеры и игры.