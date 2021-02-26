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Telegram ищет миллиард долларов. Деньги нужны, чтобы вернуть долги и монетизировать мессенджер

Мессенджер Telegram терпит убытки, и согласно финансовой отчетности группы за 2018–2020 гг., должен вернуть инвесторам к апрелю 2021 года $600 млн. Об этом 26 февраля пишет VTimes со ссылкой на официальные отчеты Telegram.

Выплатить долг инвесторам Telegram пока не может, зато предлагает вложить $1 млрд в облигации компании. На эти деньги Telegram планирует выплатить висящий на нем долг в $626 млн и запустить проекты по монетизации мессенджера.

Основную прибыль Telegram планирует получать от внедрения рекламных постов и коротких рекламных роликов на каналах. Также планируется создать отдельный маркетплейс Telegram, где могут появиться платные «премиальные» стикеры и игры.

Для корпоративных клиентов будет создано отдельное рабочее пространство и инструменты для управления сотрудниками — тоже платные.

Убыток группы в 2019 составил $150,9 млн и $172,7 млн годом ранее. За первую половину 2020 проблема не разрешилась, сохранился дефицит в $172 млн.

Ранее Дуров заявил о том, что Telegram необходима монетизация. По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам, а это приводит к росту расходов на серверы и трафик.

«При текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — написал Дуров в Telegram. Создатель подчеркнул, что продавать компанию не собирается.

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Комментарии (9)

261933141
Мне нравится сервис Telegram, и я бы лучше оформил подписку/регулярное пожертвование на небольшую сумму, чтобы сохранить сервис в нынешнем виде, чем лицезреть рекламу и слив моих данных в приложении.
aaignat
У павлика есть шанс сдать плесневу поварёшку и забрать 250 штук грина от эф би эр
Печенеги и половцы
О Telegram, по колбасе не судят.
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