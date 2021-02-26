Telegram ищет миллиард долларов. Деньги нужны, чтобы вернуть долги и монетизировать мессенджер

Мессенджер Telegram терпит убытки, и согласно финансовой отчетности группы за 2018–2020 гг., должен вернуть инвесторам к апрелю 2021 года $600 млн. Об этом 26 февраля пишет VTimes со ссылкой на официальные отчеты Telegram.
Выплатить долг инвесторам Telegram пока не может, зато предлагает вложить $1 млрд в облигации компании. На эти деньги Telegram планирует выплатить висящий на нем долг в $626 млн и запустить проекты по монетизации мессенджера.
Основную прибыль Telegram планирует получать от внедрения рекламных постов и коротких рекламных роликов на каналах. Также планируется создать отдельный маркетплейс Telegram, где могут появиться платные «премиальные» стикеры и игры.
Для корпоративных клиентов будет создано отдельное рабочее пространство и инструменты для управления сотрудниками — тоже платные.
Убыток группы в 2019 составил $150,9 млн и $172,7 млн годом ранее. За первую половину 2020 проблема не разрешилась, сохранился дефицит в $172 млн.
Ранее Дуров заявил о том, что Telegram необходима монетизация. По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам, а это приводит к росту расходов на серверы и трафик.
«При текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути: начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку», — написал Дуров в Telegram. Создатель подчеркнул, что продавать компанию не собирается.