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Водители Петербурга «поплыли» домой по 8-балльным пробкам, в заторах застрял даже доставщик на велосипеде

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Вечер пятницы, 26 февраля, не стал исключением из февральского тренда забитых дорог, и к 18:00 часам улицы Петербурга вновь показали 8 баллов, как и накануне. Это на 1 балл больше, чем обычно пятничным вечером, отмечают аналитики «Яндекса».

Традиционно больше всего пробок в вечерний час пик собралось в центре города: на Петроградской стороне и в Выборгском районе — ближе к центру и на проспекте Энгельса в сторону севера города. Плотно также на проспекте Обуховской Обороны в районе «Ломоносовской» и на перекрестке проспекта Косыгина с Индустриальным. На Мурманском шоссе пробка длиной в несколько километров держится уже больше часа, в пятом часу она тянулась почти на 6 км — от АЗС до проспекта Большевиков, сейчас сократилась до 2 км.

В пробке застрял даже доставщик еды на велосипеде. Плетущегося в заторе вместе со всеми велосипедиста заметили на одной из городских магистралей участники группы «Неизданное | Санкт-Петербург».

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-177789971_243121" target="_blank" class="_">«Неизданное | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Неизданное | Санкт-Петербург»
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Оттепель превратила неубранный снег на улицах Петербурга в огромные лужи пополам со снежно-грязевой кашей. Пробраться через такое препятствие может быть сложно не только пешеходам и велосипедистам, но и автомобилистам. Под «мостом глупости» на Софийской улице водителям приходится устраивать настоящий заплыв.

Автор: «Автолюбители Колпино»

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-177789971_243121" target="_blank" class="_">«Неизданное | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «Неизданное | Санкт-Петербург»

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