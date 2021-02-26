Вечер пятницы, 26 февраля, не стал исключением из февральского тренда забитых дорог, и к 18:00 часам улицы Петербурга вновь показали 8 баллов, как и накануне. Это на 1 балл больше, чем обычно пятничным вечером, отмечают аналитики «Яндекса».



Традиционно больше всего пробок в вечерний час пик собралось в центре города: на Петроградской стороне и в Выборгском районе — ближе к центру и на проспекте Энгельса в сторону севера города. Плотно также на проспекте Обуховской Обороны в районе «Ломоносовской» и на перекрестке проспекта Косыгина с Индустриальным. На Мурманском шоссе пробка длиной в несколько километров держится уже больше часа, в пятом часу она тянулась почти на 6 км — от АЗС до проспекта Большевиков, сейчас сократилась до 2 км.