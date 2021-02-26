Вечер пятницы, 26 февраля, не стал исключением из февральского тренда забитых дорог, и к 18:00 часам улицы Петербурга вновь показали 8 баллов, как и накануне. Это на 1 балл больше, чем обычно пятничным вечером, отмечают аналитики «Яндекса».
Традиционно больше всего пробок в вечерний час пик собралось в центре города: на Петроградской стороне и в Выборгском районе — ближе к центру и на проспекте Энгельса в сторону севера города. Плотно также на проспекте Обуховской Обороны в районе «Ломоносовской» и на перекрестке проспекта Косыгина с Индустриальным. На Мурманском шоссе пробка длиной в несколько километров держится уже больше часа, в пятом часу она тянулась почти на 6 км — от АЗС до проспекта Большевиков, сейчас сократилась до 2 км.
В пробке застрял даже доставщик еды на велосипеде. Плетущегося в заторе вместе со всеми велосипедиста заметили на одной из городских магистралей участники группы «Неизданное | Санкт-Петербург».
Оттепель превратила неубранный снег на улицах Петербурга в огромные лужи пополам со снежно-грязевой кашей. Пробраться через такое препятствие может быть сложно не только пешеходам и велосипедистам, но и автомобилистам. Под «мостом глупости» на Софийской улице водителям приходится устраивать настоящий заплыв.
Автор: «Автолюбители Колпино»