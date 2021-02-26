Тренер женской сборной Ирана по горнолыжному спорту Самира Заргари пропустила чемпионат мира 2021 года в Италии из‑за мужа. Как пишет The Guardian в пятницу, 26 февраля, по местным законам она не может получить паспорт или покинуть страну без разрешения супруга.



В результате сборная уехала без Заргари, вместо которой взяли Марьяну Калхор — первую иранскую спортсменку, которой удалось принять участие в зимних Олимпийских играх.