В ярославской колонии № 1 снова чистки. По следам видео с пытками заключённых задержаны двое

В уголовном деле о превышении должностных полномочий в ярославской исправительной колонии № 1, в основу которого легли видеозаписи с издевательствами над заключёнными, появились первые подозреваемые.
Как сообщает 26 февраля правозащитный фонд «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом), по подозрению в преступлении задержаны двое. Фонд не называет их имена, но добавляет, что оба действующие сотрудники колонии, их временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Избрание меры пресечения анонсировано на 27 февраля в Заволжском суде Ярославля. Следствие намерено просить для фигурантов ареста.
Две видеозаписи, на которых сотрудники колонии издеваются над заключёнными, опубликованы «Новой газетой» 23 февраля. Записи сделаны в 2016 и 2017 году, один из осуждённых умер после избиения. СК отреагировал уголовным делом, УФСИН начал проверку.