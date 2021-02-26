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В ярославской колонии № 1 снова чистки. По следам видео с пытками заключённых задержаны двое

В уголовном деле о превышении должностных полномочий в ярославской исправительной колонии № 1, в основу которого легли видеозаписи с издевательствами над заключёнными, появились первые подозреваемые.

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Как сообщает 26 февраля правозащитный фонд «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом), по подозрению в преступлении задержаны двое. Фонд не называет их имена, но добавляет, что оба действующие сотрудники колонии, их временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Избрание меры пресечения анонсировано на 27 февраля в Заволжском суде Ярославля. Следствие намерено просить для фигурантов ареста.

Две видеозаписи, на которых сотрудники колонии издеваются над заключёнными, опубликованы «Новой газетой» 23 февраля. Записи сделаны в 2016 и 2017 году, один из осуждённых умер после избиения. СК отреагировал уголовным делом, УФСИН начал проверку.

Летом 2018 года «Новая газета» и «Общественный вердикт» опубликовали первую видеозапись с пытками из ярославской ИК-1. На ней сотрудники учреждения избивали Евгения Макарова. После публикации записи Следственный комитет возбудил уголовное дело, обвиняемыми по которому проходили 13 сотрудников колонии.

В ноябре 2020 года суд в Ярославле оправдал по этому делу врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Еще 11 сотрудников ИК-1 получили от трех лет до четырех лет и трех месяцев лишения свободы. Большая часть была отпущена в зале суда, так как провела свой срок под арестом. Экс-сотруднику Максиму Яблокову в сентябре прошлого года заменили реальный срок условным. Он проходил по двум делам о пытках.

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Комментарии (2)

260681921
Скучно там жить ФСИНовцам,тоска зелёная.И власть над заключёнными.Вот и развлекаются.От не великого ума.
261224401
Нюрнбергский трибунал вынес однозначные приговоры за преступления против человечности и привел их в исполнение.
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