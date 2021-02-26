В ярославской колонии № 1 снова чистки. По следам видео с пытками заключённых задержаны двое

В уголовном деле о превышении должностных полномочий в ярославской исправительной колонии № 1, в основу которого легли видеозаписи с издевательствами над заключёнными, появились первые подозреваемые.

Как сообщает 26 февраля правозащитный фонд «Общественный вердикт» (признан Минюстом иноагентом), по подозрению в преступлении задержаны двое. Фонд не называет их имена, но добавляет, что оба действующие сотрудники колонии, их временно отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Избрание меры пресечения анонсировано на 27 февраля в Заволжском суде Ярославля. Следствие намерено просить для фигурантов ареста.

