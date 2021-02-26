Минобороны РФ приняло решение о проведении государственных испытаний малогабаритного глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора». Об этом 26 февраля в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий генерал-майор Андрей Гончаров.
Он уточнил, что после испытаний аппарат будет принят на вооружение. Подводного робота НПО «Аврора» разрабатывают с 2017 года. Среди задач, которые сможет выполнять глубоководный робот, съемка рельефа морского дна, подледные исследования, разведка на шельфе, обследование подводных конструкций, поисково-спасательные операции и разминирование.
Вес «Авроры» составляет 63 килограмма, длина 2,2 метра, в диаметре — 0,2 метра. Аппарат может погружаться на глубину до тысячи метров, он оснащен гидроакустической системой позиционирования связи с дальностью действия до 3,5 километра и скоростью передачи данных до 13,9 килобит в секунду. На подводного робота даже установлена Wi-Fi система — в надводном положении аппарат сможет передавать по ней данные на расстояние до полутора километров.