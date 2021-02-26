Twitter намерен ввести платную услугу «суперфолловеров» и онлайн-чат а-ля Clubhouse

Социальная сеть Twitter в рамках монетизации планирует ввести несколько новых платных сервисов.
Как пишет 26 февраля BBC со ссылкой на компанию, среди возможных нововведений — функция «суперфолловера» (англ. superfollowoer — суперподписчик. — Прим. Ред.), которая позволит владельцам аккаунтов взимать плату за эксклюзивный контент. Её должны запустить уже в этом году. Это могут быть дополнительные твиты, присоединение к группе сообщества или подписка на новости.
Помимо этого, Twitter тестирует сервис аудиодискуссии в режиме реального времени. Востребованность такого рода общения доказал резкий рост популярности соцсети Clubhouse.
Twitter был запущен в 2006 году, а прибыль принёс только в 2018. Теперь компания хочет удвоить её к 2023.
Новость вызвала неоднозначную реакцию пользователей Twitter. Так, например, консультант по социальным сетям Мэтт Наварра спросил своих подписчиков, готовы ли они платить больше за свои любимые аккаунты, и 85% ответили, что не будут.