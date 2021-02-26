Twitter намерен ввести платную услугу «суперфолловеров» и онлайн-чат а-ля Clubhouse

Социальная сеть Twitter в рамках монетизации планирует ввести несколько новых платных сервисов.



Как пишет 26 февраля BBC со ссылкой на компанию, среди возможных нововведений — функция «суперфолловера» (англ. superfollowoer — суперподписчик. — Прим. Ред.), которая позволит владельцам аккаунтов взимать плату за эксклюзивный контент. Её должны запустить уже в этом году. Это могут быть дополнительные твиты, присоединение к группе сообщества или подписка на новости.

Помимо этого, Twitter тестирует сервис аудиодискуссии в режиме реального времени. Востребованность такого рода общения доказал резкий рост популярности соцсети Clubhouse.