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В Испании суд отпустил под подписку доктора Блюма, экстрадиции которого Россия добивается по делу фристайлистки Чаадаевой

Доктору Евгению Блюму, которого в России обвиняют в хищении 29 млн рублей у участницы Олимпийских игр-2014 Марии Чаадаевой, разрешили продолжить работу. Добровольная экстрадиция в его планы не входит.

О том, что Блюм освобождён под подписку о невыезде, 26 февраля сообщили в Национальном суде Испании. Ему предложили добровольную экстрадицию, услышали отказ и отпустили с запретом покидать Испанию, и обязанностью периодически отмечаться в суде.

«В случаях когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что нет, сказал, что живет в Испании, что у него клиника», — цитирует РИА Новости ответ суда. В клинике в Марбелье подтвердили, что доктор Блюм работает в обычном режиме и принимает пациентов.

О задержании врача Евгения Блюма в Испании ранее сообщали в Следственном комитете РФ. Официальный представитель СКР Светлана Петренко уточнила, что врач задержан 11 февраля, Россия будет добиваться его экстрадиции. После того, как Испания получит соответствующие документы, этот вопрос будет решаться в суде.

Евгения Блюма заочно арестовали и объявили в международный розыск по делу, возбуждённому на основании событий 2014 года. На Играх в Сочи петербурженка Мария Чаадаева (выступала под фамилией Комиссарова) считалась лидером сборной России по фристайлу, но тренировка 15 февраля 2014 года закончилась параличом ног. Отечественные и немецкие врачи своим мнением навсегда приковали спортсменку к инвалидной коляске. Уверенность в восстановлении выразил только Евгений Блюм. Комиссарова доверилась ему, заново ходить не смогла и предъявила обратный счет. Бессмысленная реабилитация стоила ей 29 млн рублей. В 2019 году Чаадаева уже взыскала 3 млн рублей с клиники Блюма.

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Комментарии (1)

Майор Пронин
А вот как только уворованные деньги у него закончатся, испанская сторона не будет чинить никаких препятствий экстрадиции его в Россию.
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