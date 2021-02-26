В Испании суд отпустил под подписку доктора Блюма, экстрадиции которого Россия добивается по делу фристайлистки Чаадаевой

Доктору Евгению Блюму, которого в России обвиняют в хищении 29 млн рублей у участницы Олимпийских игр-2014 Марии Чаадаевой, разрешили продолжить работу. Добровольная экстрадиция в его планы не входит.



О том, что Блюм освобождён под подписку о невыезде, 26 февраля сообщили в Национальном суде Испании. Ему предложили добровольную экстрадицию, услышали отказ и отпустили с запретом покидать Испанию, и обязанностью периодически отмечаться в суде.

«В случаях когда речь идет о задержании лиц, объявленных в международный розыск, их спрашивают, хотят ли они добровольной выдачи странам, которые требуют экстрадиции. Он сказал, что нет, сказал, что живет в Испании, что у него клиника», — цитирует РИА Новости ответ суда. В клинике в Марбелье подтвердили, что доктор Блюм работает в обычном режиме и принимает пациентов.