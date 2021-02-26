Байден ответил, чей Крым

Белый дом опубликовал заявление нового президента США к учрежденному в прошлом году на Украине «дню сопротивления оккупации».
«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией», — говорится 26 февраля в заявлении на сайте Белого дома.
Президент Джо Байден считает, что Россия во время присоединения полуострова нарушила нормы международного права. Демократ заверил украинскую сторону в поддержке со стороны Вашингтона. Президент Америки заявил, что США будут добиваться привлечения России к ответственности.
Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня также выступил с обращением ко «дню сопротивления оккупации». По его оценкам, у его страны в 2014 году «вырвали сердце».
Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. В то время Джо Байден, который тогда занимал должность вице-президента, выступал за санкции в отношении России из-за событий в Крыму. Он также призывал стороны провести переговоры.