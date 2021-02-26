Байден ответил, чей Крым

Белый дом опубликовал заявление нового президента США к учрежденному в прошлом году на Украине «дню сопротивления оккупации».



«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией», — говорится 26 февраля в заявлении на сайте Белого дома.

Президент Джо Байден считает, что Россия во время присоединения полуострова нарушила нормы международного права. Демократ заверил украинскую сторону в поддержке со стороны Вашингтона. Президент Америки заявил, что США будут добиваться привлечения России к ответственности.