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Байден ответил, чей Крым

Белый дом опубликовал заявление нового президента США к учрежденному в прошлом году на Украине «дню сопротивления оккупации».

«Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией», — говорится 26 февраля в заявлении на сайте Белого дома.

Президент Джо Байден считает, что Россия во время присоединения полуострова нарушила нормы международного права. Демократ заверил украинскую сторону в поддержке со стороны Вашингтона. Президент Америки заявил, что США будут добиваться привлечения России к ответственности.

Украинский лидер Владимир Зеленский сегодня также выступил с обращением ко «дню сопротивления оккупации». По его оценкам, у его страны в 2014 году «вырвали сердце».

Крым вошёл в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. В то время Джо Байден, который тогда занимал должность вице-президента, выступал за санкции в отношении России из-за событий в Крыму. Он также призывал стороны провести переговоры.

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Комментарии (22)

AlBerkut
Так, следующий вопрос байдену..
А мост построить возможно?
Never_Mind
Т.е. внутренние дела Украины привели к внешней агрессии со стороны России и это нормально? Ну тады ой. Хорошая, жирная скрепная логика.
Volf Messing
В 2014 у Украины вырвали не сердце , а мозги.Если бы не майдан, то и Крым бы остался украинским и Украина бы ушла на запад без потерь,ведь до выборов президента оставалось меньше полгода,Янукович бы их не выиграл никогда.Зачем нужно было устраивать этот майдан?От него один ущерб, причём для всех.
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