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Акции каннабиоид-компании с инвестициями Бекхэма взлетели на 470% за день торгов

Акции британского стартапа Cellular Goods, инвестором которой является Дэвид Бэкхем, выросли на 470% за день торгов. Об этом пишет Forbes 26 февраля со ссылкой на данные Лондонской биржи.

Британская Cellular Goods, которая производит крема и профессиональную косметику для спортсменов с каннабиноидами, разместила акции на Лондонской бирже 26 февраля по цене в $0,07. К середине дня стоимость акций достигала максимума в $0,4. К 17:00 по московскому времени акции оцениваются в $0,3, что почти на 330% больше начальной стоимости.

Каннабиноид для своих продуктов Cellular Goods синтезирует в лаборатории, а не получает из каннабиса. «Выращенные в лабораторных условиях каннабиноиды не требуют пестицидов, поэтому они значительно чище тех, что получают из растений», — говорится на сайте Cellular Goods.

Дэвид Бэкхем — один из крупнейших внешних спонсоров Cellular Goods. Бывшая звезда футбола владеет 5% акций через свою компанию DB Ventures.

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