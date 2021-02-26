Акции каннабиоид-компании с инвестициями Бекхэма взлетели на 470% за день торгов

Акции британского стартапа Cellular Goods, инвестором которой является Дэвид Бэкхем, выросли на 470% за день торгов. Об этом пишет Forbes 26 февраля со ссылкой на данные Лондонской биржи.



Британская Cellular Goods, которая производит крема и профессиональную косметику для спортсменов с каннабиноидами, разместила акции на Лондонской бирже 26 февраля по цене в $0,07. К середине дня стоимость акций достигала максимума в $0,4. К 17:00 по московскому времени акции оцениваются в $0,3, что почти на 330% больше начальной стоимости.