Больше половины проданных в январе в России автомобилей — кроссоверы и внедорожники, причем каждый третий — европейский

Как сообщает 26 февраля аналитическое агентство «Автостат» , на долю SUV пришлось 50,1% январских продаж легковых автомобилей в России. За последние несколько лет 50-процентный барьер этот сегмент преодолел лишь в четвертый раз, причем два из них пришлись на первую волну пандемии коронавируса — март и апрель 2020 года (51,1% и 51,5% соответственно), а первый был в декабре 2019 года, когда на SUV пришлось 50,7% продаж.

Россияне вновь показали свою любовь к внедорожникам и кроссоверам. В январе 2021 года сегмент SUV занял больше половины российского рынка автомобилей. За первый месяц года в стране было продано 47,5 тысяч таких машин.

Каждый третий проданный в январе кроссовер или внедорожник был европейской марки. На японские и корейские машины пришлось по четверти от общего числа. Остальные марки — китайские, российские и американские — в сумме набрали лишь 17%.

Среди марок лидером по продажам SUV в январе стал Hyundai. Южнокорейский бренд реализовал в России почти 7 тысяч кроссоверов — это примерно 15% от общего числа. Его «дочка» KIA заняла вторую строчку рейтинга, реализовав 4,9 тысяч машин этого сегмента, а замыкает тройку лидеров французский Renault с результатом в 4,8 тысяч машин. Продажи обеих марок занимают примерно по 10% от общего объема. Показатели других брендов находятся ниже этого порога.

Всего в январе 2021 года в России было продано более 97 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,4% меньше прошлогоднего результата. В Петербурге, по данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за месяц реализовали 9 158 машин, и это на 17% больше, чем в январе 2020-го.