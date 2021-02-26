FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +1
73.47р89.50р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Петербургские учёные разработали материал для «чёрных ящиков». В теории он может защитить даже от лавы

Материал с высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью создали учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Разработчики рассчитывают, что по цене он посоревнуется с Китаем.

О новой разработке, которая успешно прошла испытания, 26 февраля сообщает комитет по науке и высшей школе Смольного. Материал на основе муллитокремнеземистого волокна предполагается для производства печей с низким потреблением электроэнергии. Также использовать его можно для изготовления тепловой защиты накопителей информации самолетов — черных ящиков.

«Наш материал химически стоек к азотной, серной, соляной кислотам при нормальных условиях и температуре до 800 ºС», — комментирует один из авторов разработки заведующий лабораторией Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, директор вузовского технопарка Борис Гольденфанг. Диапазон рабочей температуры — до 1400 ºС. Температура лавы, к примеру, лежит в пределах от 1000 °С до 1200 °C.

Главным преимуществом называют низкую цену, способную конкурировать с Китаем, при цене доллара не ниже 30 рублей. Выпускать материал собираются в виде кирпичей, плит, колец, картона и бумажного полотна.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Alkaline
Как это - бумажного?!
DEMOMON
Лучше бы они марсоход сделали из этого материала.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний