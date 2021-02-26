Петербургские учёные разработали материал для «чёрных ящиков». В теории он может защитить даже от лавы

Материал с высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью создали учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Разработчики рассчитывают, что по цене он посоревнуется с Китаем.
О новой разработке, которая успешно прошла испытания, 26 февраля сообщает комитет по науке и высшей школе Смольного. Материал на основе муллитокремнеземистого волокна предполагается для производства печей с низким потреблением электроэнергии. Также использовать его можно для изготовления тепловой защиты накопителей информации самолетов — черных ящиков.
«Наш материал химически стоек к азотной, серной, соляной кислотам при нормальных условиях и температуре до 800 ºС», — комментирует один из авторов разработки заведующий лабораторией Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД, директор вузовского технопарка Борис Гольденфанг. Диапазон рабочей температуры — до 1400 ºС. Температура лавы, к примеру, лежит в пределах от 1000 °С до 1200 °C.
Главным преимуществом называют низкую цену, способную конкурировать с Китаем, при цене доллара не ниже 30 рублей. Выпускать материал собираются в виде кирпичей, плит, колец, картона и бумажного полотна.