Петербургские учёные разработали материал для «чёрных ящиков». В теории он может защитить даже от лавы

Материал с высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью создали учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. Разработчики рассчитывают, что по цене он посоревнуется с Китаем.



О новой разработке, которая успешно прошла испытания, 26 февраля сообщает комитет по науке и высшей школе Смольного. Материал на основе муллитокремнеземистого волокна предполагается для производства печей с низким потреблением электроэнергии. Также использовать его можно для изготовления тепловой защиты накопителей информации самолетов — черных ящиков.