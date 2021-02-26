Эдит Пиаф, Анна Каренина и TOVARICH. Приморский драматический театр покажет петербуржцам лучшие спектакли

С 3 по 6 марта в Петербурге, на Большой сцене ТЮЗ им. А. А. Брянцева, пройдут гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького (Владивосток).



Откроются гастроли спектаклем «TOVARICH» (12+) по пьесе Жака Деваля. Работали над этой постановкой лучшие силы: художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, сценографию разрабатывал московский художник Владимир Колтунов, а костюмы придумывал историк моды Александр Васильев. Действие пьесы развивается в Париже 1920-х, а в центре сюжета – русские эмигранты Татьяна и Михаил Урятьевы, бедствующие, несмотря на огромные деньги в банке. Но средства эти Михаил получил от последнего русского императора, с наказом тратить только во имя родной страны. Вокруг денег и закручивается главная интрига. Супруги устраиваются на работу в богатую французскую семью и вскоре судьба сводит их с «товарищем из новой России».

