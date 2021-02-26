Эдит Пиаф, Анна Каренина и TOVARICH. Приморский драматический театр покажет петербуржцам лучшие спектакли

С 3 по 6 марта в Петербурге, на Большой сцене ТЮЗ им. А. А. Брянцева, пройдут гастроли Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького (Владивосток).
Откроются гастроли спектаклем «TOVARICH» (12+) по пьесе Жака Деваля. Работали над этой постановкой лучшие силы: художественный руководитель театра Ефим Звеняцкий, сценографию разрабатывал московский художник Владимир Колтунов, а костюмы придумывал историк моды Александр Васильев. Действие пьесы развивается в Париже 1920-х, а в центре сюжета – русские эмигранты Татьяна и Михаил Урятьевы, бедствующие, несмотря на огромные деньги в банке. Но средства эти Михаил получил от последнего русского императора, с наказом тратить только во имя родной страны. Вокруг денег и закручивается главная интрига. Супруги устраиваются на работу в богатую французскую семью и вскоре судьба сводит их с «товарищем из новой России».
4 марта можно будет увидеть «Анну Каренину» (12+), поставленную норвежским режиссером Мортеном Боргерсеном. Здесь выделен главный сюжет романа: отношения между Алексеем Карениным, его женой Анной и ее возлюбленным Алексеем Вронским. Яркое, броское сценографическое решение, роскошные костюмы и эффектные образы, созданные артистами Приморского театра позволят увидеть один из самых известных романов Льва Толстого в новом ракурсе.
5 марта в «Ковбой. Король. Великолепный» режиссера Сергея Руденка (12+) расскажут биографию голливудской звезды 1950-1970-х Юла Бриннера. Юлий Борисович Бринер родился во Владивостоке, в середине 1920-х матерью был перевезен в Харбин, а оттуда – в Париж и, наконец, в США, где он и сделал головокружительную голливудскую карьеру. О его сложном пути к славе, полном невероятных поворотов, непростых отношениях с окружающим миром и личных драмах и расскажет этот спектакль.
Завершатся гастроли 6 марта показом музыкально-мистической мелодрамы «Эдит и ее демоны» (12+) в режиссуре Вадима Данцигера. В центре сюжета – Эдит Пиаф. Точнее, история любви французской певицы греческого парикмахера Тео (Теофанис Ламбукас). Судьбоносная встреча случилась за два года до смерти Пиаф. В спектакле прозвучат ее самые известные композиции, а актриса Наталья Овчинникова исполнит свою роль тонко, интеллигентно и с большим уважением к героине.
Начало в 19.00.
Наталия Эфендиева