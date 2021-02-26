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Российские учёные нашли в море антидот от очень токсичного яда

Соединения из морского плесневого гриба защищают клетки от высокотоксичного гербицида параквата, против которого нет противоядия, и, возможно, могут усиливать действие некоторых лекарств, выяснили приморские учёные. Об этом 26 февраля пишет РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ).

Гриб исследовали сотрудники ДВФУ и Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова при участии коллег из Германии и Вьетнама. Гриб выделен из мягкого коралла, собранного в Южно-Китайском море.

«Специалисты ДВФУ вместе с российскими и зарубежными коллегами установили, что соединения из плесневого гриба Penicillium dimorphosporum могут защитить от воздействия параквата. Эксперимент провели на клеточной линии нейробластомы. По происхождению это опухолевые клетки, на которых изучают нейропротекторную активность потенциальных лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Соединения, взятые в очень малой концентрации, увеличивали жизнеспособность обработанных паракватом клеток почти на 40% относительно тех клеток, которые после параквата ничем не обрабатывали.

«В ходе дальнейших исследований мы хотим подробнее выяснить, каким образом эти природные молекулы защищают клетку. Возможно, они действуют как антиоксиданты, и, вероятно, они также могут защитить клетки от других токсичных веществ», ― отмечают исследователи.

Паракват ― высокотоксичное для животных и человека соединение-гербицид. Около сотни стран, в том числе США, используют его для обработки посевов и борьбы с сорняками. В десятках стран, включая Россию, использовать ядовитое соединение запрещено. Проблема отравления людей паракватом широко известна в Индии. Крестьяне, которые работают на полях, рискуют получить опасную дозу вещества и погибнуть.

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