Жители улицы Коммуны в Петербурге пожаловались на остывающие с вечера 25 февраля батареи. По их словам, в аварийной службе им сообщили, что терпеть холод придётся ещё долго — по указанному адресу произошёл прорыв трубы. Как оказалось, теплоэнергетики уже работают над устранением его последствий, а заодно — тестируют новую технику.
«С четырёх дня 25 февраля ремонтно-восстановительные бригады устраняют дефект на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по адресу: ул. Коммуны, 44. По состоянию на 22:00 демонтировали пять метров изношенного участка теплосети и приступили к демонтажу другого участка такой же протяженностью. Плановое время устранения дефекта на подобном диаметре, согласно нормативам, — 20 часов. Однако теплоэнергетики справятся раньше», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».
В связи с ремонтом горячая вода временно не подаётся в четыре дома, а теплоснабжение ограничено в 34 зданиях, из которых жилых — 18.
Представитель предприятия также добавил, что в работе задействован уникальный вакуумный экскаватор DINO. Благодаря ему справиться с ней удастся более оперативно.
пресс-служба ГУП ТЭК
«Современная машина помогла специалистам ТЭКа быстро подобраться к ремонтируемой тепломагистрали. Вакуумный механизм оперативно откачал воду и убрал грунт, не задевая подземные коммуникации. Использование подобной спецтехники позволит значительно сократить срок устранения технологического нарушения на тепловой сети», — объяснили в ГУП «ТЭК СПб».