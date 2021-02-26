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Прорыв трубы на улице Коммуны заставил мёрзнуть жителей 18 домов. Справиться с ним помогает «Дино»

Жители улицы Коммуны в Петербурге пожаловались на остывающие с вечера 25 февраля батареи. По их словам, в аварийной службе им сообщили, что терпеть холод придётся ещё долго — по указанному адресу произошёл прорыв трубы. Как оказалось, теплоэнергетики уже работают над устранением его последствий, а заодно — тестируют новую технику.

«С четырёх дня 25 февраля ремонтно-восстановительные бригады устраняют дефект на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм по адресу: ул. Коммуны, 44. По состоянию на 22:00 демонтировали пять метров изношенного участка теплосети и приступили к демонтажу другого участка такой же протяженностью. Плановое время устранения дефекта на подобном диаметре, согласно нормативам, — 20 часов. Однако теплоэнергетики справятся раньше», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

В связи с ремонтом горячая вода временно не подаётся в четыре дома, а теплоснабжение ограничено в 34 зданиях, из которых жилых — 18.

Представитель предприятия также добавил, что в работе задействован уникальный вакуумный экскаватор DINO. Благодаря ему справиться с ней удастся более оперативно.

пресс-служба ГУП ТЭК

«Современная машина помогла специалистам ТЭКа быстро подобраться к ремонтируемой тепломагистрали. Вакуумный механизм оперативно откачал воду и убрал грунт, не задевая подземные коммуникации. Использование подобной спецтехники позволит значительно сократить срок устранения технологического нарушения на тепловой сети», — объяснили в ГУП «ТЭК СПб».

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