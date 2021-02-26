Евросоюз объявил персоной нон грата и выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении Евросоюза, которое 26 февраля приводит РИА Новости.
«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», — сообщается в документе.
В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на «демарш» Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.
Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской Республики.
Европейский союз заявил, что сожалеет о решении властей Венесуэлы, и призвал пересмотреть это решение.