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Евросоюз объявил персоной нон грата и выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении Евросоюза, которое 26 февраля приводит РИА Новости.

«По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата», — сообщается в документе.

В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на «демарш» Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.

Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской Республики.

Европейский союз заявил, что сожалеет о решении властей Венесуэлы, и призвал пересмотреть это решение.

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Комментарии (1)

Djnyana
Про Каракас и Венесуэлу, знаю лишь из "Сна ведьмы", сложный подход но, я дочитал до конца..)
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