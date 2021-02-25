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Не поделившие девушку ухажеры постреляли друг друга в Петербурге

Ревнивую дуэль с одним пистолетом учинила петербургская молодежь. Раненным в спину уходил с поля боя студент Военмеха.

Вечером, 25 февраля, во дворах 1-й Красноармейской улицы послышались выстрелы. Убегавшего мужчину в спину догнала пуля. Момент задокументирован камерой видеонаблюдения.

«Фонтанка.ру»

Раненый — студент Балтийского государственного технического университета. Во дворы он пришел с другом и травматическим Grand Power. На встречу его позвал 25-летний петербуржец — делить девушку. Против студента и пистолета соперник выставил пятерых товарищей.

Словами поделить девушку не получилось. Драку студент ожидаемо проиграл и в отчаянии достал пистолет. Успел выстрелить три раза. Оружие у него отобрали и направили против него. Выстрел в спину был, можно сказать, контрольным.

Студент жив. Он обратился в полицию Адмиралтейского района. Участников драки ищут.

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Комментарии (12)

anti hype
а мнение девушки кто то спрашивал?старинные кауказские или кыргызские обычаи это что в европейском Петербурге стало нормой?
Abu-Denis
Слова о разделе девушки напоминают диалог в африканском племени, поймавшем француженку:
- Тебе что в девушках больше нравится?
- Грудь пышная...
- А мы тебе ножку оставили.
reyals
Чем больше боевых аленей - тем меньше боевых аленей.
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