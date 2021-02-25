Ревнивую дуэль с одним пистолетом учинила петербургская молодежь. Раненным в спину уходил с поля боя студент Военмеха.
Вечером, 25 февраля, во дворах 1-й Красноармейской улицы послышались выстрелы. Убегавшего мужчину в спину догнала пуля. Момент задокументирован камерой видеонаблюдения.
«Фонтанка.ру»
Раненый — студент Балтийского государственного технического университета. Во дворы он пришел с другом и травматическим Grand Power. На встречу его позвал 25-летний петербуржец — делить девушку. Против студента и пистолета соперник выставил пятерых товарищей.
Словами поделить девушку не получилось. Драку студент ожидаемо проиграл и в отчаянии достал пистолет. Успел выстрелить три раза. Оружие у него отобрали и направили против него. Выстрел в спину был, можно сказать, контрольным.
Студент жив. Он обратился в полицию Адмиралтейского района. Участников драки ищут.