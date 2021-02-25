Беглов: За два-три дня город убрать невозможно

Глава города заметил, что оценку качеству должны давать жители, однако город к зиме готов: «Мы закупили технику, увеличили штат дворников, кровельщиков. Самые главные вопросы решены: мы не допустили, чтобы снег сбрасывали в реки нашего города». По словам главы города, только за последние выходные на снегоплавильные пункты вывезли 124 тысячи кубометров снега.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал уборку снега в городе в последние дни. Вопрос о качестве уборки дорог, тротуаров и дворовых территорий ему задали 25 февраля в рамках интервью на телеканале 78.

Беглов тем не менее добавил, что не все управляющие компании и организации были достаточно подготовлены.

«За два-три дня город убрать невозможно», — подытожил он.

Также губернатор извинился перед жителями за то, что уборочная техника мешает ночью спать петербуржцам.

В течение 21–23 февраля город заваливало снегом, выпало 33 см. С вечера среды 24 февраля в Петербурге началась оттепель, так что наравне с сугробами улицы оказались покрыты водой и льдом.

Ранее комблаг заявил, что рассчитывает вывезти выпавший в течение трех суток снег за 16 дней. Подробнее о том, как коммунальные службы борются с последствиями снегопада, читайте в интервью ответственных чиновников Смольного.