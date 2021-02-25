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«Люди выходят на улицу». Жилой комплекс на севере Петербурга остался без света

Петербуржцам на этой неделе не позавидуешь. Сначала на их головы обрушился снегопад, затем резко началась оттепель, а городские улицы утонули в тумане. К концу рабочего дня 25 февраля жители Калининского района, ко всему прочему, остались без света.

Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий, полностью обесточен оказался ЖК «Гринландия». «Люди выходят на улицу», — многозначно добавил местный житель. Согласно данным открытых источников, жилой комплекс состоит из многоэтажных строений на сотни квартир.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в «Ленэнерго».

«Специалисты ведут восстановительные работы в районе Тимуровской улицы в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В зоне отключения находились три дома. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и приступили к ремонту», — рассказали в пресс-службе компании. Сколько именно займут работы, её представитель не уточнил.

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Комментарии (14)

nuga
Зачем выходить на улицу?Если есть свечи,то зажги и сиди.Жить не могут не без света,а тырнета и айфонов,побежали их заряжать и слать жалобы в соцсетях -караул!Отключение света в новостройках -привычное дело.
alex78
А в чем "многозначность" в сообщении читателя Фонтанки, жителя Мурино? Ну пусть выходят, если делать больше нечего. Пусть даже проведут ночь на улице. Эка невидаль, свет отключился.
265015791
>Петербуржцам на этой неделе не позавидуешь. Сначала на их головы обрушился снегопад, затем резко началась оттепель, а городские улицы утонули в тумане. К концу рабочего дня 25 февраля жители Калининского района, ко всему прочему, остались без света.

Не стал завидовать, вспомнил - "«Петербургу быть пусту» (Петербургу пусту быти) — пророчество (заклятие) о гибели новой столицы, будто бы изречённое царицей Евдокией Лопухиной перед насильной отправкой её в монастырь — «Месту сему быть пусту!». Первые предсказания гибели Петербурга были зафиксированы ещё при Петре Великом в форме заклятий, и в их число входит и это[1]."
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