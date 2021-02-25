«Люди выходят на улицу». Жилой комплекс на севере Петербурга остался без света

Петербуржцам на этой неделе не позавидуешь. Сначала на их головы обрушился снегопад, затем резко началась оттепель, а городские улицы утонули в тумане. К концу рабочего дня 25 февраля жители Калининского района, ко всему прочему, остались без света.



Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий, полностью обесточен оказался ЖК «Гринландия». «Люди выходят на улицу», — многозначно добавил местный житель. Согласно данным открытых источников, жилой комплекс состоит из многоэтажных строений на сотни квартир.