«Люди выходят на улицу». Жилой комплекс на севере Петербурга остался без света

Петербуржцам на этой неделе не позавидуешь. Сначала на их головы обрушился снегопад, затем резко началась оттепель, а городские улицы утонули в тумане. К концу рабочего дня 25 февраля жители Калининского района, ко всему прочему, остались без света.
Как сообщил читатель «Фонтанки» Дмитрий, полностью обесточен оказался ЖК «Гринландия». «Люди выходят на улицу», — многозначно добавил местный житель. Согласно данным открытых источников, жилой комплекс состоит из многоэтажных строений на сотни квартир.
«Фонтанка» обратилась за комментарием в «Ленэнерго».
«Специалисты ведут восстановительные работы в районе Тимуровской улицы в Калининском районе Петербурга после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В зоне отключения находились три дома. Бригады компании выехали на место сразу после поступления сообщения об отключении и приступили к ремонту», — рассказали в пресс-службе компании. Сколько именно займут работы, её представитель не уточнил.