В Петербурге немного выросла нагрузка на коронавирусные больницы. Это все пациенты старше 70 лет

Тренд на снижение распространения инфекции в Петербурге продолжается, но немного подросла загрузка коронавирусных стационаров, сообщили в Смольном.
Как сообщили 25 февраля в межведомственном совете по противодействию COVID-19, в городе значительно снизились количество регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях (1245 за сутки) и число госпитализаций пациентов (259 за сутки). А вот количество стационарных больных незначительно выросло (почти на 1% — с 3362 до 3395): «это связано с увеличением доли пациентов 70 лет и старше с хроническими заболеваниями, показания для госпитализации которых были расширены».
На данный момент в Петербурге развернуты 7759 коек под COVID-19 и пневмонии. Из них свободны 2408 — 31% от общего количества. Прием коронавирусных больных продолжают 16 взрослых и два детских стационара.