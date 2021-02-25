FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
73.47р89.50р
Что запрещено до 10 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге немного выросла нагрузка на коронавирусные больницы. Это все пациенты старше 70 лет

Тренд на снижение распространения инфекции в Петербурге продолжается, но немного подросла загрузка коронавирусных стационаров, сообщили в Смольном.

Как сообщили 25 февраля в межведомственном совете по противодействию COVID-19, в городе значительно снизились количество регистраций новых случаев COVID-19 в медицинских организациях (1245 за сутки) и число госпитализаций пациентов (259 за сутки). А вот количество стационарных больных незначительно выросло (почти на 1% — с 3362 до 3395): «это связано с увеличением доли пациентов 70 лет и старше с хроническими заболеваниями, показания для госпитализации которых были расширены».

На данный момент в Петербурге развернуты 7759 коек под COVID-19 и пневмонии. Из них свободны 2408 — 31% от общего количества. Прием коронавирусных больных продолжают 16 взрослых и два детских стационара.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний