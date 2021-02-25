автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







11-летней девочке пришлось прыгать из окна второго этажа полыхающего дома. В это время в соседней комнате в огне погибал её троюродный дед. В Красном Селе за пару часов несколько поколений одной цыганской семьи лишились крова.

Обугленное дерево парит. От дома на Нагорной улице уцелели только часть стены и пристроенная веранда. Огонь полностью уничтожил второй этаж и крышу. Моросящие с неба капли проникают сразу в комнаты и ложатся на толстый слой сваленных и уже непригодных вещей. Из-под сажи выглядывают цветастые блёстки и измазанная чёрным розовая рубашка.



Разрушенные владения оглядывает пожилая женщина с тростью. Её фиолетовый маникюр подобран в тон платку. 65-летняя Козлова Анна Владимировна старшая в семье. Она осторожно переступает по подтаявшему снегу, чтобы не поскользнуться. К нам подбегает дворняга и начинает суетиться у моих ног.

«Уйди Гоша отсюда, уйди я сказала!», — стальным голосом отдаёт приказ Анна Владимировна, замахиваясь тростью в сторону собаки. Псу только и остаётся, что ретироваться, поджав хвост. «Не бойтесь, он не кусается», — обращается она ко мне уже с подобревшей интонацией.



глава семьи Анна Владимировна



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







У Анны Владимировны четверо братьев и три сестры. Все они со своими семьями живут в доме на Нагорной улице, оставшемся от родителей. Численность населения в деревянном строении 36 человек, из них более десяти детей. «Кто на полу, кто как, но все же под своей крышей», — говорит Козлова.

Обитатели родового имения ведут непрекращающиеся междоусобные войны за территорию. То одна из невесток пристроит «гроб»-веранду, то братья возведут сарай. Дом больше года простоял без электричества, потому что никто из родственников не хотел платить по счетам. Многим казалось, что транжирят не они.



Второй этаж, он же чердак, изначально не задумывался как жилое помещение, но с приумножением родни и там обустроили три комнаты. В одной из них около десяти вечера 23 февраля разгорелся пожар. Огонь запер наверху родителей с 11-летний дочкой. Когда пламя подобралось с другой стороны двери, все трое были вынуждены спасаться, выпрыгивая из окна. Отец сиганул босым, а за ним дочь с чихуахуа на руках. «Внучка схватила собачку и выпрыгнула», — вспоминает бабушка Светлана Владимировна. Она в семье вторая по старшинству сестра после Козловой.



Дом продолжал полыхать. На втором этаже остался брат Анны Козловой — Алексей. В его небольшой каморке не нашлось подходящего для спасения окна. «Мне сказали, что он там внутри, но пламя такое, что не спасти его», — рассказывает Козлова.

Опасаясь, что огонь перекинется на соседние постройки, хозяева выпустили из сарая старенькую кобылу Пулю. Перепуганную лошадь позже жители Красного села видели на нескольких улицах.

Пожар удалось ликвидировать к полуночи. Очевидцы рассказали, что у сотрудников МЧС возникли проблемы с подключением к гидранту. В этот же день соседнюю улицу Массальского залило холодной водой, а в квартирах пересохли краны. К этой аварии, по словам местных жителей, привела неудачная попытка залить каток.

«Оперативно прибывшие пожарные из ПСЧ 33 начали тушение из автоцистерны. Часть сотрудников параллельно очистила снег, отбила лёд с люка, подключила рукава, а воды нет», — написали горожане.

В пресс-службе городского МЧС эту информацию опровергли, добавив, что «были вопросы по замерзшим гидрантам». По данным «Водоканала», воду в трубы вернули к 19:00. «Все гидранты находились в исправном состоянии, претензий со стороны МЧС не поступало», — прокомментировали на предприятии.

Выпрыгнувших из окна маму с дочкой госпитализировали в больницу. В доме нашли обгоревшее тело мужчины. По словам родственников, погибший Алексей «с жёнкой разошёлся, страдал по детям и пил». «Я как старшая сестра не могла бросить брата, он хоть и выпивал, но все равно жалко. Мы его все жалели, а братья били его порой», — признается вторая по старшинству сестра Светлана.



автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Погорельцев приютили родственники и знакомые, одна семья временно живёт в помещении 270 школы. В пресс-службе администрации Красносельского района не смогли оперативно ответить на вопрос о том, предоставят ли пострадавшим от огня помещения в маневренном фонде, и попросили отправить письменный запрос.



Спустя больше суток после пожара к дому на Нагорной улице несут пакеты с вещами. «Гуманитарная помощь, люди помогают», — говорит 17-летняя внучка и протягивает Анне Владимировне толстую мужскую куртку.

Между завалами бродят мужики и парни, то ли ища что-то ценное и уцелевшее, то ли неохотно разгребая завалы. На лёд выкатилась печь булерьян, дом топился дровами. Семья удивляется, что пламя не перекинулось ни на соседний сарай, ни на баню. Лошадь журналистам показывать отказались.

В отдельном кружке причитают женщины. У той, что побойчее, четверо детей остались без крыши над головой. Её более скромная соседка в красной кофте опирается на остов детской коляски и молчаливо улыбается двумя золотыми зубами.

По словам Козловой, серьёзных сбережений у семьи нет, да и с работой не срастается. У молодых родителей Самира и Капитолины трое детей, но никто из взрослых не имеет постоянного источника дохода. «Если один украл, то судят по всем. Куда мы только не устраивались», — объясняет профессиональные неудачи Капитолина.



автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

— По интернету ребята обнаружили, что мы в этом доме наркоманией занимаемся, — говорит Анна Владимировна. — Если бы мы этим делом занимались, знаешь какой у нас тут особняк стоял бы. А мы нищие и ничего нет у нас, кроме души нашей. Один раз я не вышла на работу, сын вышел вместо меня, так начальник отпуска лишил. Сейчас анархия — мать порядка у вас.

— У вас? — переспрашиваю я.

— У нас в России я имею ввиду.

Лена Ваганова, Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

