Возгорание в квартире дома № 44 на 8-й Советской улице в Петербурге удалось локализовать в половину десятого вечера 25 февраля. Об этом сообщает городское управление МЧС.
«В 21:30 локализация, ранг пожара снижен до первого номера», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.
Также уточняется, что общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.
Как сообщалось ранее, в квартире по указанному адресу горели перекрытия в двухкомнатной квартире. На время тушения пожара из здания на улицу эвакуировали 20 человек. Правда, мёрзнуть им пришлось недолго, специально для них пригнали автобус.
автор видео читатель «Фонтанки» Кирилл