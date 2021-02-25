Возгорание в квартире дома № 44 на 8-й Советской улице в Петербурге удалось локализовать в половину десятого вечера 25 февраля. Об этом сообщает городское управление МЧС.



«В 21:30 локализация, ранг пожара снижен до первого номера», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.