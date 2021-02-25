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Петербургские пожарные локализовали возгорание в квартире на 8-й Советской

Возгорание в квартире дома № 44 на 8-й Советской улице в Петербурге удалось локализовать в половину десятого вечера 25 февраля. Об этом сообщает городское управление МЧС.

«В 21:30 локализация, ранг пожара снижен до первого номера», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальном сайте.

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Также уточняется, что общая площадь горения составила 30 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Как сообщалось ранее, в квартире по указанному адресу горели перекрытия в двухкомнатной квартире. На время тушения пожара из здания на улицу эвакуировали 20 человек. Правда, мёрзнуть им пришлось недолго, специально для них пригнали автобус.

автор видео читатель «Фонтанки» Кирилл

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