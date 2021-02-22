Лисовец объяснил, почему больше петербуржцев стали увозить в больницы с коронавирусом

«На минувшей неделе в стационары, принимающие коронавирусных больных, доставлены 2545 пациентов. Неделей ранее этот показатель был равен 2365. Таким образом, рост госпитализаций составил 7,6%. Рост в основном связан с новым подходом к госпитализациям: лечь в больницу предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом старше 50 лет», — объяснил чиновник 22 февраля на своей странице «Вконтакте».

Коронавирусные стационары в Петербурге на минувшей неделе начали активнее наполняться пациентами из-за обновленного подхода к их подбору, объяснил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он также напомнил, что с сегодняшнего дня к плановой работе вернулись сразу четыре медучреждения: крупнейшая городская многопрофильная больница №2, также больше не работают с коронавирусными пациентами Городская больница№33 в Колпино и клиническая больница Святителя Луки, а также психиатрическая больница им. Кащенко. Готовится к выводу 5-ый павильон «Ленэкспо» — больных там уже нет.

Как писала «Фонтанка», на минувшей неделе госпитализация росла пять дней подряд, в некоторые из которых на 10 –15% к позапрошлой неделе.