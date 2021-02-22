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В Ленобласти нашли пушку времен Российской империи. Неизвестные люди тащили ее неизвестно куда

В Выборгском районе Ленобласти, где две сотни лет назад размещалась батарея защитников Выборга, нашли пушку времен Российской империи. Фотографии очевидцев 22 февраля опубликовал 47news.

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Накануне на острове Черновой в паре километров от поселка Подборовье туристы заметили группу людей, которые ворочали что-то, покрытое пленкой. При внимательном изучении оказалось, что брезент скрывал пушку с выгравированной надписью «Александровский завод» и цифрами: «1858». По словам очевидцев, ствол пушки чугунный и в длину составляет около 2 метров.

Предположительно, орудие могло использоваться на Пильской батарее, которая в середине XIX века закрывала Выборг от вражеских кораблей времен Крымской войны. Батарея включала 27 орудий различных калибров.

Группа людей, нашедших пушку, сообщила туристам, что планирует предложить артефакт одному из петербургских музеев, но не уточнила, какому именно.

Глава администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников сообщил 47news, что знает о встрече туристов с анонимной группой, обнаружившей пушку, и планирует вместе с полицией и местными жителями осмотреть остров Черновой. Он отметил, что поисковые отряды не ставят администрацию в известность о том, где и какие работы проводят и что для этого не требуется согласия чиновников.

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Комментарии (2)

ssr
По ходу таща пушку паспорта не взяли, а скорее всего без паспортные чуть южнее живут, металл откопали-сдавать тащили.
AlBerkut
Ну вот, накрылся у кого-то салют на 23 февраля... 😂😂😂
ЗЫ: а не огнестрел ли часом тащили? На трёх гусей (ст. 222 УК РФ) не заработали? 🤔
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