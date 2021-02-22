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Из «Купчихино» на «Проспект ветеранок». Петербургскому метро предложили «одевичить» станции

Фем-активистки спустились в петербургский метрополитен с плакатами, на которых написали альтернативные названия станций. Результат показали в группе «Сепаратистский феминизм» накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.

Так, «Площадь Ленина» предложили сделать «Площадью 8 марта», «Маяковскую» заменить «Бриковской», «Петроградскую» — «Екатериноградской», а «Площадь Александра Невского» переименовать в «Площадь княгини Ольги».

Феминистки предложили женские названия для станций метро в Петербурге 22 февраля 2021 г.

Для «Фрунзенской» подобрали название «Дворкинская», похоже, решив расширить границы. Андреа Дворкин — писательница, идеолог американского воинствующего феминизма.

С «Купчино» и «Проспектом Ветеранов» поступили менее радикально и заменили их феминитивами: «Купчихино» и «Проспект ветеранок». Московское метро, судя по фото, также не оставили без корректировок.

«Мы хотим повысить видимость женщин в истории. Практически всё, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. <...> Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», — объясняют свою идею «Свободные радикалки».

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Комментарии (24)

Evil_Dogooder
Правильно! Поезд метро переименовать в поездку, а эскалатор в эскаларыню. Тут-то и заживём!
263784231
Дайте каждой из них по мужику - пусть успокоятся, бедолаги, хотя бы на время. Неудовлетворённая женщина это самый психологически рискованный контингент, так как природу не обманешь.
Cyreniyanko
Поел борща в поддержку акций фемок
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