Из «Купчихино» на «Проспект ветеранок». Петербургскому метро предложили «одевичить» станции

Фем-активистки спустились в петербургский метрополитен с плакатами, на которых написали альтернативные названия станций. Результат показали в группе «Сепаратистский феминизм» накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.

Феминистки предложили женские названия для станций метро в Петербурге 22 февраля 2021 г.

С «Купчино» и «Проспектом Ветеранов» поступили менее радикально и заменили их феминитивами: «Купчихино» и «Проспект ветеранок». Московское метро, судя по фото, также не оставили без корректировок.

«Мы хотим повысить видимость женщин в истории. Практически всё, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. <...> Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», — объясняют свою идею «Свободные радикалки».