Из «Купчихино» на «Проспект ветеранок». Петербургскому метро предложили «одевичить» станции

Фем-активистки спустились в петербургский метрополитен с плакатами, на которых написали альтернативные названия станций. Результат показали в группе «Сепаратистский феминизм» накануне Дня защитника Отечества, 22 февраля.
Так, «Площадь Ленина» предложили сделать «Площадью 8 марта», «Маяковскую» заменить «Бриковской», «Петроградскую» — «Екатериноградской», а «Площадь Александра Невского» переименовать в «Площадь княгини Ольги».
Для «Фрунзенской» подобрали название «Дворкинская», похоже, решив расширить границы. Андреа Дворкин — писательница, идеолог американского воинствующего феминизма.
С «Купчино» и «Проспектом Ветеранов» поступили менее радикально и заменили их феминитивами: «Купчихино» и «Проспект ветеранок». Московское метро, судя по фото, также не оставили без корректировок.
«Мы хотим повысить видимость женщин в истории. Практически всё, что нас окружает, названо именами мужчин или относится к их деятельности. <...> Мы хотим, чтобы все помнили и знали, что женщины внесли огромный вклад в историю человечества», — объясняют свою идею «Свободные радикалки».