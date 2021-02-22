Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, которая вызвала возмущение у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он заявил, что шумиха высосана из пальца и этим добавил вопросов ко второму герою снимка — «суетливому, болтливому и нерукопожатному».
Своё объяснение снимку из выставочного павильона IDEX-2021 в Абу-Даби, на котором вице-премьер Украины Олег Уруский запечатлён рядом с Кадыровым, чеченский лидер дал 22 февраля в своём телеграм-канале.
«Ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — пишет Кадыров.
Он отметил, что удивлён разразившемуся на Украине «грандиозному скандалу», который, по его мнению, высосан из пальца. Глава Чечни заявляет, что, если бы знал, кто такой Уруский, то не подпустил бы его к себе нерукопожатного чиновника. Соседу по фотографии Кадыров предложил распечатать совместный снимок, повесить на почётное место и гордиться такой компанией.
Фотографию из Абу-Даби 22 февраля опубликовал в фейсбуке премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сопроводив её лаконичной подписью «Жду срочного объяснения от Олега Урусского».
Тот с ответом не затянул. Не прошло и часа, как вице-премьер также через соцсеть объяснился. По его словам, на фото — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки и ход глав делегаций, который определял протокол государства-организатора.
«Личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке», — пишет он, заверяя, что в качестве главы украинской делегации никаких контактов с главой российской в лице Кадырова не имел. Соседство показалось ему неадекватным, но «шарахаться», демонстрируя неуверенность и слабость украинской стороны, счёл недопустимым.