Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, которая вызвала возмущение у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он заявил, что шумиха высосана из пальца и этим добавил вопросов ко второму герою снимка — «суетливому, болтливому и нерукопожатному».



Своё объяснение снимку из выставочного павильона IDEX-2021 в Абу-Даби, на котором вице-премьер Украины Олег Уруский запечатлён рядом с Кадыровым, чеченский лидер дал 22 февраля в своём телеграм-канале.

«Ко мне подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», — пишет Кадыров.

