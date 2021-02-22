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Биткойн не стоит на месте. Теперь он обвалился и в моменте стоил менее $50 тысяч

Стоимость биткойна 22 февраля стремительно снижалась и в моменте упала ниже $50 тысяч. Ещё накануне криптовалюта била рекорды.

По данным портала CoinDesk, предыдущий день биткойн закрыл на уверенных $57 757 за монету. С утра, в 10:44 мск, он стоил уже $56 533. Дальше монета начала падение — в 13:14 мск торговалась на уровне $53 980, а уже в 17:16 опустилась до $47 944. После этого биткойн снова немного подорожал — по состоянию на 17:40 мск торгуется на уровне $51 787. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками 22 февраля он подешевел на 17 %.

На этой неделе общая капитализация этого финансового инструмента превысила 1 трлн долларов.

Ещё в конце 2020 года «Фонтанка» писала о небывалом подорожании биткойна до огромных, как казалось, на тот момент $ 20 тыс. Сейчас криптовалюта торгуется почти в 3 раза дороже. За год стоимость выросла более чем на 400 %. На фоне такой динамики об интересе к криптовалюте заявили компания Tesla, инвестировавшая в нее 1,5 млрд долларов, и несколько крупных инвестиционных банков.

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Комментарии (5)

Киргуду
Фонтанка занимается майнингом?
Иначе зачем эти новости всем окружающим?
265040341
.... а где-то кот обормот грызёт когти )))
VF812
Ох, как бы навальнята не пролетели с подачками)
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