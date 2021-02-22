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БК «Зенит» продал все билеты на игру Евролиги против «Армани Эксчейндж»

Баскетбольный клуб «Зенит» выбрал всю квоту на зрителей в домашнем матче Евролиги против «Армани Эксчейндж», который пройдёт в понедельник, 22 февраля. Петербургскую команду поддержат около 3500 зрителей, что составляет 50 процентов от вместимости «СИБУР Арены».

Напомним, что такую квоту установил петербургский Роспотребнадзор в связи с пандемией коронавируса.

После 23 матчей «Зенит» занимает 7 место в турнирной таблице Евролиги (14 побед, 9 поражений). «Армани Эксчейндж» занимает второе место с 16 победами и 8 поражениями.

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