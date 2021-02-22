В Мариинской больнице спасают мужчину, упавшего на лёд канала Грибоедова

С замёрзшего канала Грибоедова в Петербурге госпитализировали молодого мужчину. С серьёзными травмами, характерными для падения с высоты, он попал в реанимацию Мариинской больницы.



Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, пациента с набережной канала Грибоедова скорая доставила в больницу накануне немногим позже трёх часов ночи. Мужчина смог назвать своё имя и возраст — 26 лет, но не уточнил обстоятельства травмирования. Предполагается, что он пострадал по неосторожности на Сенном мосту.

Медики диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей основания черепа, отметили запах алкоголя. Пострадавший находится в шоковой реанимации в тяжёлом состоянии.