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Футболисты «Зенита-2» спасли человека, вытащив его из пожара

Двое игроков второй команды петербургского «Зенита» вместе с тренером спасли человека во время сборов в Турции. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Случай произошёл накануне. Футболисты Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер команды Луис Анула услышали крики во время пробежки на стадионе и почти сразу увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание, внутри оставался человек.

«Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую, — рассказывают в клубе. — Настоящий мужской поступок. Браво, парни!»

Пострадавший жив и уже пришёл в себя. Его жизни ничего не угрожает.

Вторые сборы «Зенита-2» проходят в Турции, команда тренируется в том числе на стадионе при отеле. 19 февраля сине-бело-голубые провели первый контрольный матч вторых сборов с 12-кратным чемпионом Киргизии ФК «Дордой». Игроки из Бишкека выиграли со счётом 1:0.

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