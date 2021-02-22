Двое игроков второй команды петербургского «Зенита» вместе с тренером спасли человека во время сборов в Турции. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Случай произошёл накануне. Футболисты Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер команды Луис Анула услышали крики во время пробежки на стадионе и почти сразу увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание, внутри оставался человек.
«Пока Луис с помощью огнетушителя избавлялся от пламени, парни вытащили потерявшего сознание работника на воздух и вызвали скорую, — рассказывают в клубе. — Настоящий мужской поступок. Браво, парни!»
Пострадавший жив и уже пришёл в себя. Его жизни ничего не угрожает.
Вторые сборы «Зенита-2» проходят в Турции, команда тренируется в том числе на стадионе при отеле. 19 февраля сине-бело-голубые провели первый контрольный матч вторых сборов с 12-кратным чемпионом Киргизии ФК «Дордой». Игроки из Бишкека выиграли со счётом 1:0.