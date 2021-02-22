Двое игроков второй команды петербургского «Зенита» вместе с тренером спасли человека во время сборов в Турции. Об этом 22 февраля сообщает пресс-служба футбольного клуба.



Случай произошёл накануне. Футболисты Ислам Жилов и Никита Симдянкин, а также тренер команды Луис Анула услышали крики во время пробежки на стадионе и почти сразу увидели дым — в одном из подсобных помещений произошло возгорание, внутри оставался человек.