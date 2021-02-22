Петербурженка пожаловалась на насильника из серого «Опеля». Первыми историю услышали в больнице

Петербурженка стала жертвой насилия во Фрунзенском районе города. Доверившись незнакомцу на «Опеле», она против воли оказалась с ним на заднем сиденье.



Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне утром в полицию Фрунзенского района поступила телефонограмма о пациентке, которая обратилась со следами изнасилования. В приёмном покое дожидалась 25-летняя менеджер с Загребского бульвара.

От неё правоохранители услышали рассказ о злополучной поездке с незнакомцем. Подвезти девушку глубокой ночью согласился водитель серого «Опеля». Девушка позволила себя уговорить и смело впорхнула в салон. В половине пятого утра машина была на Димитрова, 17, любезность водителя как рукой сняло. По словам пострадавшей, мужчина пересел на заднее сиденье и принудил её к сексу. По данному факту проводится проверка.