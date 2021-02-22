Прыткого петербуржца из федерального розыска достали из дивана в Мурино

В прятки с полицией сыграл петербуржец, которого больше полугода искали за мелкую кражу. Диван во Всеволожском районе Ленинградской области от правоохранителей его не укрыл.



Как стало известно «Фонтанке» 22 февраля, накануне около половины третьего дня всеволожскую полицию вызвали на Петровский бульвар, 11, в Мурино, где некий мужчина якобы пытался проникнуть в чужую квартиру. На площадке шестого этажа наряд встретил коллегу — оперуполномоченного УМВД по Калининскому району Петербурга.

В квартире он рассчитывал найти 32-летнего петербуржца, который дважды был судим за кражу и покушение на неё, а в июле прошлого года снова попался на хищении, но сбежал. В конце того же месяца его объявили в федеральный розыск.